In der dritte Minuten der Nachspielzeit kassierten die Bezirksliga-Fußballerinnen von Fortuna Walstedde in der Vorwoche den Treffer zum späten 1:1-Ausgleich bei BW Aasee . Am vergangenen Sonntag hatte die Truppe von Trainer Holger Kürpick das Geschehene aber offenbar verarbeitet. Jedenfalls erspielten sich die Fortuninnen gegen GW Steinbeck auf heimischem Geläuf einen 2:0 (0:0)-Erfolg und kletterten damit in der Tabelle auf den neunten Platz.

„Genauso wie in der zweiten Halbzeit heute müssen wir immer agieren. Wir haben als Team richtig gepowert und uns dafür am Ende den verdienten Lohn geholt“, freute sich Kürpick nach dem ersten Saisonsieg. Ausbaufähig sei dagegen der erste Durchgang gewesen. „Da wollten wir abwartend spielen, haben den Schalter aber nicht umgelegt bekommen und so förmlich um den Rückstand gebettelt“, berichtete der Coach. Es kam allerdings anders. Denn Steinbeck konnte nicht eine der zahlreichen, herausgespielten Möglichkeiten in ein Tor ummünzen.

Fußball Bezirksliga Frauen: Fortuna Walstedde - GW Steinbeck 1/25 Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Matthias Kleineidam

Foto: Simon Beckmann

Stattdessen kamen die Walstedderinnen mit viel Elan aus der Pause und gingen prompt durch Klara Kalverkamp in Front (50.). Ein feiner Distanzschuss von Julia Schlotmann nach einer herausragenden Vorlage von Pia Wittenbrink brachte den Gastgeberinnen dann auch schnell das 2:0 (59.). Gefährlich wurde es für die Kürpick-Elf bis auf einen Lattentreffer der Gäste (71.) allerdings nicht mehr.

Fortuna Walstedde: Gerkamp – Nowak, Wittenbrink, Weile, Rademacker, Kalverkamp, Kock, Erdogan, Vienhues, Wolfertz, Kalus (Venjakob, Jürling, Schlotmann)