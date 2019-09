Jette Schouwstra startete am vergangenen Wochenende mit Tobi beim Telgter Planwiesenturnier. Im E-Springen und in der E-Dressur belegte sie den neunten und den dritten Platz. In der kombinierten Prüfungswertung sicherte sie sich mit 15 Punkten den Silberrang. Sophie Marie Böselt stellte Caramia in einem A**-Springen vor. Das Paar ging an fünfter Stelle auf die Ehrenrunde.

Beim Reitverein St. Sebastian Amelsbüren war Anna Frederike Borgmann erfolgreich unterwegs. Sie gewann mit ihrer Ponystute Püppi eine E-Dressur mit der Note 8,0 und belegte in einer weiteren E-Dressur mit der Note 7,8 den zweiten Platz.