Die Kreisliga-Truppe trat beim SK Dülmen 4 an und erreichte ein respektables 3:3. Nach Wertungszahlen waren die Gastgeber an sämtlichen Bretten die stärkeren, doch die Partien mussten erst noch gespielt werden. „Mit noch ein wenig mehr Glück geht ein Sieg hier klar“, sah Kapitän Stefan Janz seinen Kader in einer guten Frühform. Vielleicht hatte er die Partie von Janusz Szyplakowski gemeint, in der der Team-Oldie auf gutem Weg zum Remis war. Dann tauschte er allerdings falsch und ließ einen gegnerischen Turm in seine Position eindringen. Danach war nichts mehr zu halten.

Am Spitzenbrett ließ sich Moritz Wagner in der Eröffnung überraschen und geriet danach ins Hintertreffen. Der Punkt ging an den Gegner. Gut gespielt hatte Maurice Pyras: Nach dreistündigem Kampf leistete er sich aber einen kleinen Fehler im Mittelspiel – der ließ sich dann auch nicht mehr kompensieren. Auch dieser Punkt ging an die Gastgeber.

Zwar war Pascal Prokscha nur träge aus den Startblöcken gekommen, aber sein Gegner leistete sich Fehler, die der Sendenhorster zum Sieg nutzte. Keine Chance ließ Tom Malkemper seinem Gegner. Den unrochierten schwarzen König nahm er aufs Korn und führte die Mission siegreich zu Ende. Den dritten Punkt steuerte Kevin Cioch bei – kampflos zwar, aber die Freude über das Unentschieden konnte das nicht trüben.

Die U16 spielte remis gegen den TV Borken. „2:2 ist zu wenig“, erwartet Jugendwart Stefan Janz mehr Biss. Maurice Prokscha (Brett 1) und Paul Grenz (3) feierten sichere Siege. Mika Greve (2) und Dajan Beyer (4) kassierten vermeidbare Niederlagen.