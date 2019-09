Bei der SG Sendenhorst sind alle Uhren auf Null gestellt

Wie gerne hätte man diese Bilder im Frühjahr 2019 gesehen: Die jungen Wilden (auch die nicht mehr ganz so jungen) der SG Sendenhorst flachsten, machten Späße, spielten Ball und präsentierten eine Leichtigkeit, wie man sie sich im Amateurhandball wünscht. Vor wenigen Monaten noch war das anders. Auch im Endspurt der Saison 2018/2019 wollten sie Spaß an der Sache demonstrieren; mit jedem Schritt aber war ihnen die Verunsicherung und die Verkrampfung im Abstiegskampf anzumerken.

Nun also werden alle Uhren auf Null gestellt. Mit Thorsten Szymanski als neuem Trainer und einem gut ausgestattetem Kader startet die SG am Samstag um 19.15 Uhr zu Hause gegen die Warendorfer SU in die Saison 2019/2020. Und, wenn sich alle Beteiligten etwas wünschen dürften, dann wäre das wohl ein unaufgeregter Platz im Mittelfeld.

Eine lange Vorbereitung liegt hinter Szymanski und seinem Team. Der SG-Verantwortliche hat seit dem 17. Juli einige Erkenntnisse sammeln können die sich – richtig kombiniert – zu einer erfreulichen Saison zusammenfügen könnten.

„Handballspielen können die alle. Es sind im Grunde viele kleine Details, an denen wir gearbeitet haben“, sagt der Übungsleiter. Er habe eine sehr junge Truppe vorgefunden, die sehr engagiert und mit viel Spaß am Sport in die Halle kommt – alle seien zu 110 Prozent bei der Sache. „Ich bin sehr froh, dass ich die Aufgabe hier in Sendenhorst übernehmen durfte“, sagt Szymanski, der zuletzt das Verbandsligateam am HLZ in Ahlen trainiert hat.

Auf der Suche nach Verbesserungspotenzial ist er – defensiv wie offensiv – vor allem im taktischen Bereich fündig geworden. „Da ist einiges in Bewegung gekommen. Ich will, dass die Jungs in jeder Situation wissen, was zu tun ist“, sagt Szymanski. In einem Kurztrainingslager kurz vorm Saisonstart hat sich der Coach noch einmal einen Blick über das aktuelle Leistungsvermögen verschafft. Niederlagen gab es dabei gegen den Landesligisten Ruhrtal und gegen den Bezirksligisten Dolberg, einen Sieg landete die SG gegen den Bezirksligisten Heeren-Werve. „Ich will weder das eine noch das andere Ergebnis überbewerten. Viel wichtiger sind für mich die Erkenntnisse aus dem Training.“

Die Bezirksliga ist für Szymanski komplettes Neuland. Unvoreingenommen gehe er daher in die Spielzeit. „Ich gehe davon aus, dass die Landesliga-Absteiger oben mitmischen werden. Ansonsten: Mal sehen, was auf uns zukommt.“ Über die Schwere des Auftaktprogramm mochte der Trainer dann auch keine Aussage machen. „Klar, ein Derby zum Start ist spannend. Ansonsten sehe ich das so: Gerade am Anfang der Saison hat man noch am ehesten die Chance, die Teams von oben zu schlagen.“

Er selbst traue seinem Team einiges zu. „Auch wir werden uns entwickeln. Wir werden im Winter einen anderen Handball spielen, als jetzt. Es wird sich zeigen, wohin uns das führt. Wichtig ist: Dass es jetzt endlich losgeht.“