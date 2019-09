Den Anfang beim Reit- und Springturnier in Albersloh machten am Freitag die vier- bis sechsjährigen Vierbeiner auf dem Springplatz. In der nach Leistung aufgeteilten Springpferdeprüfung der Klasse A** siegte in der ersten Abteilung Alina-Noel Potthoff vom ZRFV Bösensell mit Crazy-Kathrin und der Wertnote 8,7. Die zweite Abteilung führte Marie Schulze Topphoff mit Villimey von Gaste (Wertnote 8,5) an.

Doch für Potthoff war das noch nicht alles. In der Springpferdeprüfung der Klasse L triumphierte sie wiederum mit Crazy-Kathrin (Wertnote 8,7). Zweite wurde Marie Ligges mit Dahra vor Lokalmatador Reinhard Lütke-Harmann, der mit Dirty Diana Dritter wurde. In Abteilung zwei siegte Vanessa König mit Carla.

Nachdem der Himmel dafür gesorgt hatte, dass der Platz nicht mehr gewässert werden musste, ging es dann mit den sechs- und siebenjährigen Pferden in der Klasse L weiter. Hier gewann Max Nieberg vom Reitverein St. Hubertus Wolbeck mit Com Quest (Wertnote 8,4).

In einer Eignungsprüfung für 4- bis 6-jährige Pferde siegte Celine Ortega (RFV Havixbeck-Hohenholte) mit Boston und der Wertnote 8,0 vor der Albersloherin Larissa Heine auf Calinero.

Am Samstag steht als Höhepunkt ab 14 Uhr das Finale des Volksbank-Springpokals 2019 auf dem Programm. Am Sonntag stehen Dressurprüfungen bis hoch zur Klasse M und Springen bis zur Klasse S* mit Siegerrunde sowie der traditionelle Albersloher Vereinswettkampf an.