Das war mal eine Ansage: Mit 7:0 fegten die A-Liga-Kicker der SG Sendenhorst die DJK Everswinkel vom Platz am Westtor. Zur Pause hatten die Gastgeber mit 4:0 schon für klare Verhältnisse gesorgt.

Drei Treffer binnen vier Minuten

Mehr als eine halbe Stunde lang warteten die Zuschauer vergeblich auf Tore. „Da haben wir uns recht schwer getan“, meinte SG-Spielertrainer Florian Kraus . „Dann haben wir das Spiel allerdings sehr schnell auf die richtige Bahn gelenkt.“ Und das Schlag auf Schlag. Binnen weniger als vier Minuten ließen es Niklas Eilermann (34.), Nils Ber­heide (36.) und Marek Ratering (37.) dermaßen im Kasten der DJK klingeln, dass die kaum noch wusste, wie ihr geschah. Und weil’s gerade so geschmeidig lief, gab es kurz darauf auch noch einen Strafstoß für die SG, den Kraus zum 4:0-Pausenstand verwandelte (40.).

Eigentor zum 5:0

Wenig überraschend: Die Treffer-Frequenz konnten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel nicht ganz beibehalten. Dennoch ließ das 5:0 nicht lange auf sich warten und war für die DJK in Form eines Eigentores von Mentor Rame die Krönung eines missratenen Nachmittags. Und die SG hatte noch nicht genug. Berheide (54.) und Linus Gerull (88.) legten zum 7:0-Endstand nach. „Ein noch höherer Sieg war möglich“, sagte Kraus angesichts einiger vergebener Chancen. Doch an diesem Nachmittag wollte er nicht wirklich das Haar in der Suppe suchen: „Klar, in dem Moment ärgert man sich. Aber wenn man sieben Tore schießt, muss man zufrieden sein. Sollte man zumindest.“

SG: Lackmann – Turl, Eilmann, Linnemann, Schulz – Kortwinkel (61. Hesse), Hartleif, Kraus (67. Leibig), Abu Dalal (20. Krause), Ber­heide – Ratering.