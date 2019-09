SG Sendenhorst ist torhungrig und erfolgreich

Das kann ja eine spannende Saison werden. Zumindest versprechen das die ersten fünf Durchgänge der A-Liga-Saison 2019/20. Schließlich sind die ersten Acht in der Tabelle nur durch drei Punkte voneinander getrennt.

Die Spitze nimmt überraschenderweise die SG Sendenhorst ein, die am Sonntag ihren Torhunger beim 7:0 gegen Everswinkel unter Beweis stellte und bereits 25 Treffer auf ihrem Konto hat. Weiter geht‘s für die Elf um Spielertrainer Florian Kraus am Freitag bei BW Beelen .

Ebenfalls zwölf Zähler haben die Reserve des SC Münster 08 (bei einem Spiel weniger) und Beelen auf dem Konto. Dahinter folgen fünf Teams mit jeweils neun Punkten, darunter auch der VfL Sassenberg und die Warendorfer SU.

Die Warendorfer hatten einen guten Start erwischt, zumindest ergebnistechnisch. Doch den drei Siegen folgten innerhalb von vier Tagen die ebenso ernüchternden wie verdienten Schlappen gegen Sendenhorst (2:4) und Münster 08 II (1:5). Klar ist, dass sich die Schützlinge von Trainer Lukas Krumpietz, der am Sonntag selbst auflief, deutlich steigern müssen, wenn sie den Aufstieg im Visier behalten wollen. In der jetzigen Form wird das Team jedenfalls auf keinen Fall über einen guten Mittelfeldplatz hinauskommen.

Dasselbe gilt für den VfL Sassenberg, der wie die WSU drei Siege und zwei Niederlagen meldet – und ebenfalls keinen Glanz versprühte. Auch nicht beim glatten 3:0-Derbysieg in Füchtorf. Beim VfL herrscht zumindest die Hoffnung, dass einige verletzte Stammspieler zurückkehren und der Kader wieder breiter wird.

Die Füchtorfer Fußballer, die große Personalprobleme, aber noch keinen Punkt haben, müssen nach unten schauen. Das Torverhältnis von 2:17 zeigt deutlich, dass der Schuh vor allem in der Offensive drückt. „Wir sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif für die Liga, denn viele Akteure haben aus unterschiedlichen Gründen Trainingsrückstand“, beschreibt Trainer Friddy Hofene das Hauptproblem des Aufsteigers, dessen kommende Aufgaben gegen Münster 08 und Warendorf auch nicht leichter werden.

Ebenfalls nach unten schauen der SC DJK Everswinkel und der SC Hoetmar, der zumindest schon zwei Siege einfuhr und damit im Soll ist. Everswinkel holte schnell vier Zähler, kassierte dann aber ein 0:2 gegen Eintracht Münster und jetzt ein 0:7 in Sendenhorst. Die dritte Pleite in Folge droht am Donnerstag, wenn Münster 08 zum Nachholspiel in den Sportpark Wester kommt.