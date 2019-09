103 Jahre Lebenserfahrung im Herren-Doppelfinale beim TC Rinkerode

Beim Tennisclub Rinkerode standen die Finalspiele der Vereinsmeisterschaften an. Den ganzen Tag über fieberten die Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein mit den Teilnehmern. Die drei Endspiele bei den Kindern in den Altersklassen U 12, U 10 und U 8 wurden ebenfalls ausgespielt.

Bei den Herren erspielte sich Hannes Finkensiep über die B-Seite den Einzug ins Finale, während Aljoscha Groß auf der A-Seite alle Punkte einsammelte. Am Ende setzte sich Groß in einem dramatischen Drei-Satz-Match mit 6:7, 7:6 und 10:8 durch.

In der Klasse der Herren 50 – mit einem Feld von 24 Teilnehmern stattlich besetzt – schaffte es Dirk Herweg auf direktem Weg und Carsten Vietze mit Abstechern über die B-Seite ins Endspiel. Herweg siegte im Match-Tiebreak mit 6:2, 6:7 und 10:6. Er ist seit drei Jahren im Verein und holte bereits seinen dritten Titel.

Im Einzelfinale der Damen standen sich Tessa Schipke und Carolin Bertels gegenüber. Schipke gelang der Direkteinzug, während Bertels sich auf der B-Seite dorthin vorspielte. Gegen Schipke hatte sie jedoch beim 0:6 und 3:6 wenig Chancen.

Im Rinkeroder Finale des Herrendoppels spielte das Team Herbert Uhlenbrock und Felix Aupke mit einer Lebenserfahrung von 103 Jahren gegen das Team Lars Nigge und Bastian Langheim mit zusammen 68 Lebensjahren. Das ungleiche Duell endete mit einem eindeutigen Erfolg für die jüngere Paarung (6:1, 6:4).

Das Endspiel des Damendoppels war ein internes Kräftemessen der 40er-Mannschaft. Gudrun Richter/Maria Schwegmann erreichten über die B-Seite das Finale, nachdem sie Birgit Becker/Nicole Theiner (Damen 30) in zwei Sätzen besiegt hatten. Gegen Lara Vietze/Mechtild Volmary gewannen Richter/Schwegmann in einem Tiebreak-Krimi knapp mit 6:3, 5:7 und 11:9.

Das abschließende Mixed-Finale bestritten Nils Karwatzki/Manuela Wiewer und Langheim/Theiner. Karwatzki/Wiewer hatten dabei deutlich mit 6:3 und 6:0 die Nase vorn.

Im Finale der U 8-Jugend gewann Julian Dexer auf dem Kleinfeld gegen Benjamin Witte mit 13:15, 15:7 und 15:8. Beim U 10-Nachwuchs war Lucas Surmann beim 6:2 und 6:3 gegen Benedikt Diekmann klar im Vorteil. Bei den U 12-Junioren besiegte Henk Richter Luis Dämmer glatt in zwei Durchgängen (6:3 und 6:2).

Nach der Siegerehrung feierten Spieler und Gäste gemeinsam zum Motto „TCR Around the world“ und ließen mit Musik die offizielle Saison ausklingen. Die Ausrichtung des Tages lag in den Händen der Damen 30.