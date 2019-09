Die neue Volleyball-Saison steht unmittelbar vor der Tür und dennoch stand die erste Damenmannschaft der SG Sendenhorst bis vor kurzem noch ohne Trainer da. Nachdem Stefan Schubert am Saisonende als Trainer des Bezirksliga-Teams zurückgetreten war, fand eine intensive und langwierige Suche statt, die lange ohne Erfolg blieb und zeitweise fast aussichtslos schien.

Final fündig wurde man nun bei Dieter Theis , einem bekannten Gesicht in der regionalen Volleyball-Szene. Letzte Saison stand er als Coach von BW Aasee noch auf der anderen Seite des Feldes und versalzte mit unter dem Sendenhorster Team die Aufstiegschancen. Bereits dort sah Theis die Qualität des SG-Teams. Als die Trainersuche des Vorstands begann, half er, der mit Schubert befreundet ist, zunächst sogar mit, einen Nachfolger zu finden und nahm eine vermittelnde Position ein – blieb jedoch ohne Erfolg. Als die Damen beim Vorbereitungsturnier des USC Münster dann immer noch ohne Übungsleiter auskommen mussten, fasste sich Theis ein Herz. „So eine Mannschaft ohne Trainer zu lassen, das kann nicht sein”, sagte er. Sich der Qualität und des Potenzials des Kaders bewusst übernahm er kurzfristig den Job. Somit freut sich die Abteilung über den neuen Trainer mit seinem weitreichenden Netzwerk und seiner langjährigen Erfahrung in fast allen Leistungsklassen, die sogar hoch bis zur ersten Bundesliga reicht, wo er Teil des Trainerteams des USC Münster war. Sein Engagement erstreckt sich zunächst nur auf eine Trainingseinheit und die wichtige Spieltagsbetreuung. Da er parallel noch eine Verbandsliga-Mannschaft trainiert, wird er die zweite Einheit nicht durchführen können. Diese übernimmt Spielerin Kim Brechtenkamp, die bereits bis jetzt interimsmäßig die Saisonvorbereitung übernommen hatte. Mit ihr wird Theis in enger Zusammenarbeit das bestmögliche Trainingskonzept aufstellen und umsetzen.

„Ich freue mich total, Dieter passt sehr gut in unser Profil, genau das was wir gesucht haben“, sagte Abteilungsleiter und Senioren-Koordinator Andreas Sentker.

Erste Trainingseinheiten fanden bereits statt. Eingespielt ist das Ganze in so kurzer Zeit natürlich noch nicht, und dennoch wird der Saisonstart in dieser Woche mit bestem Gewissen und der bisherigen Vorbereitung in Angriff genommen