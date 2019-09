In der Tat, was die Grün-Weißen gestern gegen Selm den Zuschauern boten, war nicht gerade viel. Zu ängstlich, zu ideenlos – so könnte man den GWA-Auftritt zusammenfassen. Dabei hätte nach knapp einer halben Stunde, durchaus ein Ruck durchs Team gehen können. GW-Torhüter Simon Spangenberg hielt einen Strafstoß und verhinderte so die Gäste-Führung im ersten Abschnitt.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit waren die Albersloher zumindest optisch überlegen und beherrschten das Mittelfeld. Eine nennenswerte Tormöglichkeit gab es aber nicht zu verzeichnen. Die Gäste konzentrierten sich aufs Kontern und erzielten in der 55., 84. und 91. Minute die entscheidenden Tore. Mit Jannik Horstmann , der in der 59. Minute nach seiner Verletzungspause, wieder zum Einsatz kam, kam im Angriff der Albersloher zwar noch einmal ein frischer Wind auf. Aber es lief nur bis zum Strafraum, vor dem Tor fehlten weiterhin die Ideen.

Albersloh: Spangenberg, Uhlenbrock (84. Bareksai), Strohbücker, Hecker, McGill, Bartmann, Ogaraku (59. Horstmann J.), Prinz, Horstmann P., Diallo, Grenzer (74. Niehues). Tore: 0:1 Schwegler (55.), 0:2 Rutkowski (84.), 0:3 Neumanm (90. +1)