Spitzenvolleyball in der Sendenhorster St.-Martin-Halle: USC Münster trifft auf Paris

Die Begegnung findet im Rahmen der dreitägigen Testspielreise statt, die die Franzosen im Münsterland unternehmen. Bereits gestern Abend (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) trafen beide Mannschaften in Buldern aufeinander. Morgen Abend endet die Reise mit einem Kräftemessen in Münster.

Für den USC ist es eine wichtige Woche, in der an den letzten Stellschrauben gedreht wird – nur eine Woche später startet die Mannschaft von Trainer Teujn Bujs in die Saison 2019/2020.

Unter den Gästen aus Paris ist übrigens auch ein ganz besonderer dabei: Leonie Schwertmann, erst seit Juli in Paris unter Vertrag, trug bis 2017 das Trikot des USC.

Bei der veranstaltenden Sendenhorster Volleyballabteilung laufen die Vorbereitung für dieses Top-Event bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren, die Vorfreude ist entsprechend groß. „Allein im Vorverkauf wurden bereits 100 Eintrittskarten verkauft. An der Abendkasse dürften wie beim letzten Mal noch einige weitere über den Tisch gehen“, teilt Abteilungsvorsitzender Andreas Sentker erfreut mit. So sind noch weitere 200 Karten verfügbar. Der Gast USC Münster wird auch einige besondere Stücke im Gepäck haben, die im Rahmen einer Verlosung an alle Zuschauer verteilt werden.