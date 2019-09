Englisch als Hauptsprache auf dem Spielfeld – das gibt es auch eher selten in den Sendenhorster Sporthallen. Am Mittwochabend war das angesichts der internationalen Akteure jedoch Pflicht. Der USC Münster gastierte bei seinem Partner, der Volleyballabteilung der SG Sendenhorst , für ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten Les Mariannes Paris. Neun Nationen waren vertreten. Die drei USC-Spielerinnen, die auch in der deutschen Nationalmannschaft vertreten sind, komplettierten den internationalen und hochklassigen Charakter.

Der USC siegte erneut deutlich mit 3:0. Steckte den Französinnen die Anreise bei der ersten Begegnung am Vortag noch in den Knochen waren sie nun deutlich frischer. Ihre Pässe und Aufschläge waren präziser. Aber auch auf Münsteraner Seite waren Fortschritte erkennbar. Vor 200 Zuschauern lief es in der Block-Organisation deutlich runder.

Im ersten Satz jedoch noch nicht. Beide Teams bewegten sich punktemäßig stets auf Augenhöhe und der USC gewann nur knapp mit 25:23. „Hier hatten wir noch Schwierigkeiten mit der Taktik. Aber das ist normal“, sagte USC-Trainer Teun Buijs.

Der zweite Durchgang schien sich anschließend ähnlich zu entwickeln, bis USC-Kapitänin Barbara Wezorke beim 16:16 zum Aufschlag kam. In Kombination mit einer unaufhaltbaren Ivana Vanjak, die sowohl vom Drei-Meter-Raum als auch Hinterfeld aus mehrere Ausrufezeichen setzte, und einem schwächelnden Zuspiel bei Paris zog der USC gnadenlos und ohne Fehler bis zum 25:16 durch.

Diese Leistung setzte sich im dritten Satz fort, jedoch fanden die Gäste aus der französischen Hauptstadt im USC-Block eine Schwachstelle, die nicht schnell genug geschlossen werden konnte und einige Punkte kostete. Dennoch gewann der Bundesligist mit 25:22.

Dem Testspiel-Charakter folgend wurde noch ein Tie-Break-Satz angehängt, in dem der USC viel wechselte und beim 15:13 weiterhin eine gute Figur machte. „Ich habe hier eine sehr leistungshomogene Gruppe“, stellte Bujis zufrieden fest.

Zufrieden war auch Andreas Sentker von den Gastgebern: „Wir haben hier wieder eine schöne Veranstaltung auf die Beine gestellt.“ Dem pflichteten die Münsteraner bei ihrem raschen Abschied bei. Sie wollten schnell nach Hause, keine zwölf Stunden später stand schon das nächste Training an.