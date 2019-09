Brechend voll war es in der Tennishalle des TC Drensteinfurt. In Kooperation mit der „Zwergenburg“ bot der Verein den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte an, das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) zu absolvieren. Dabei handelt es sich um ein Angebot, das drei- bis sechsjährige Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und Sport begeistert. Das Kibaz soll vor allem Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten fördern. „Es wird angeregt vom Landessportbund, der uns mit Materialien versorgt“, sagte der erste Geschäftsführer des TCD, Gerhard Herrmann . Zum ersten Mal fand die Aktion in der Halle statt. Zehn verschiedene Stationen mit altersdifferenzierten Bewegungsaufgaben waren aufgebaut, darunter Kegeln, Low-T-Ball, zielgenauer Wurf, Balltransport und Geschicklichkeitslauf. „107 Personen haben sich angemeldet“, freute sich Herrmann. Neben den Kindern waren die (Groß-)Eltern und Geschwister dabei. Zum Abschluss der etwa zweistündigen Veranstaltung gab es nicht nur Bratwürstchen und Getränke für die Gäste, sondern auch Urkunden für die jungen Teilnehmer.