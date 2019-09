Während die erste Tischtennismannschaft des SV Rinkerode auch ihr zweites Meisterschaftsspiel in der 1. Kreisklasse verloren hat, schaffte die zweite Mannschaft in der 2. Kreisklasse zwei überraschende Siege gegen Sendenhorst und Beelen.

Für die Erstvertretung gab es in Mecklenbeck eine 5:9-Niederlage. In den Doppeln punkteten Julia Bothe /Lars Wenning, während Frank Frölich/Andreas Horstkötter und Hans Weller/Thomas Gremm den Gegnern zum Sieg gratulieren mussten.

Anschließend zeigte Frölich klasse Leistungen und gewann beide Einzel. Die übrigen Punkte sicherten sich Julia Bothe und der überzeugende Lars Wenning.

Die zweite Rinkeroder Mannschaft befindet sich als Tabellenvierter klar im Aufwärtstrend. Sie gewann in Sendenhorst mit 8:4 und daheim mit 8:2 gegen BW Beelen. „Das waren beides zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel“, freute sich Mannschaftsführer Bastian Buxtrup.

In beiden Spielen überragte vor allem Rückkehrer Malte Lohe, der in Sendenhorst und auch gegen Beelen in den Einzeln und auch im Doppel an der Seite von Bastian Buxtrup unbesiegt blieb. Auch die Rinkeroder Nummer eins Bastian Buxtrup mausert sich mit einer Bilanz von 8:2-Spielen immer mehr zu einem Topspieler in der 2. Kreisklasse.

Die übrigen SVR-Punkte errangen Sven Peeters (3) und Andreas Horstkötter (1).