Zufrieden kehrten die Wessenhorster Pferdesportler von den Kreismeisterschaften in Ostenfelde-Vornholz zurück. Die Mannschaft des PSV platzierte sich in der Gesamtwertung an sechster Stelle. Für sie ritten Luisa Drees mit Chicara und Cayestella, Laura Elkmann mit Rayman und Cayestella, Mika Fallenberg mit Cristano und Regenbogen, Nadine Fischer mit Linus, Leonie Fischer mit For Me, Karoline Huerkamp mit Rayman, Alina Jaspert mit Countess, Naike Kuhlmann mit Lord Candillo, Justus Rotermund mit Ma Kira und Lea Luise Uetrecht mit Chacalaco.

Mit Cristano freute sich Mika Fallenberg im L-Springen über den fünften Platz. Alina Jaspert und Countess TF platzierten sich in einem A**-Springen auf dem neunten Rang. Direkt dahinter folgte Luisa Drees mit Cayestelle. Justus Rotermund reihte sich mit Ma Kira in einem Stilspringen der Klasse A* auf dem elften Platz ein. Für Leonie Fischer und For Me wurde es in einer L-Dressur auf Trense der achte Rang. In einer A*-Dressur sicherte sich Nadine Fischer mit Linus den sechsten Platz, Laura Elkmann mit Rayman wurde Achte.

Im U 16-Cup ging ebenfalls eine Wessenhorster Mannschaft an den Start. Hier ritten Lynn Elkmann mit Nemo, Franziska Haarmann mit Dakota, Linn Strohbücker mit Candle sowie Lucia Stakenkötter mit Donna Diabolo und erreichten in der Gesamtwertung den zehnten Platz. In der Einzelwertung platzierte sich Linn Strohbücker mit Candle TF an 15. Stelle. Außerdem wurde sie Vierte im Stilspringen. In dieser Prüfung erreichte Lucia Stakenkötter mit Donna Diabolo den achten Rang. In einem Dressurwettbewerb ging Platz sieben an Lynn Elkmann und Nemo. Außerdem nahm Luca Kuhlmann mit Carl-Leopold am U-25 Championat Springen teil und wurde Achte in einer Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen und Elfte in einer L-Springprüfung.