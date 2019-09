Die grüne Saison hat so ihre Tücken. Auch für Oma Gitti. Ihre Enkelin Theresa Koch ist Vielseitigkeitsreiterin und ebenso ambitioniert wie fleißig. Wer hoch hinaus will, kann auf familiäre Schlafgewohnheiten nun mal keine Rücksicht nehmen – das gilt im übrigen auch für den Rest der Familie. „Wenn Theresa reitet, sind wir alle dabei“, sagt Mutter Ulrike. Nun ja, das Schlafdefizit hat sich im Sommer 2019 gelohnt. Immerhin hat die Zehnjährige kürzlich den Junior-Pott’s-Pokal gewonnen. Und das mit großem Abstand. 140 Punkte sammelte Koch – und damit fast doppelt so viele wie die Zweitplatzierte Charlotte Winkelkötter vom RV Ostenfelde-Beelen (78 Punkte).

Der Junior-Pott‘s-Pokal richtet sich an junge Vielseitigkeitsreiter und besteht aus insgesamt sechs Wertungsprüfungen, die während verschiedener Turniere im Kreis Warendorf stattfinden. Vier der Prüfungen bestehen aus einem Geländereiter-Wettbewerb, zwei weitere werden als kombinierter Wettbewerb, bestehend aus Dressurprüfung, Geländeritt und Springwettbewerb, ausgeschrieben. Am Ende siegt dann der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl.

Von Februar bis August nahm Koch mit ihrem Pony Nesquik an vier Prüfungen teil; gleich die ersten drei entschied sie für sich. Beim Finale in Ostbevern genügte ihr ein zweiter Platz, um die Gesamtwertung mit großem Vorsprung für sich zu entscheiden. Am vergangenen Wochenende, während der Kreismeisterschaft beim RV Vornholz, wurde sie für ihre Leistung geehrt.

Erst seit zwei Jahren reitet sie den 16-jährigen Nesquik. Die Harmonie zwischen Reiterin und Pony war sofort da. „Es ist, als ob wir uns gesucht und gefunden haben“, sagt Theresa Koch, die ansonsten die 6. Klasse des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Hiltrup besucht. „Er ist wie mein Lehrer – im Gelände reißt er mich förmlich mit“, sagt sie.

Einem glücklichen Zufall ist es geschuldet, dass sie den Weg zu den Buschreitern gefunden hat. Lea Rieping, selbst beim RV Rinkerode aktiv, hat bei Familie Koch Kinder gehütet. „Sie hatte ein ganz liebes, altes Pony“, erinnert sich Mutter Ulrike Koch. „Irgendwann hat sie eine Gelände-Führzügelklasse ins Leben gerufen und da hat Theresa im Alter von fünf Jahren mitgemacht.“ Im Grunde müsste man sagen: Mitgemacht und Feuer gefangen. Seither ist die Zehnjährige am liebsten im Gelände unterwegs. „Ich mag das Abenteuer und den Nervenkitzel“, erklärt sie. Dass sie sportlich wahrlich vielseitig ist, beweist sie auch abseits des Sattels. Bei ihrem Stammverein SV Rinkerode spielt sie in der U15-Fußball-Mädchenmannschaft und ist im Kader der Westfalen-Auswahl.

Dass der Terminkalender der Familie Koch voll ist, mag man sich vorstellen. Oma Gitti wird es gleichwohl mit Erleichterung aufnehmen: Die grüne Saison neigt sich dem Ende zu, und auch im Fußball ist irgendwann Winterpause. Zeit, um endlich wieder richtig auszuschlafen.