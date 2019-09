Nur Walstedde mit weißer Weste – Rinkerode verliert, Albersloh spielt Remis

Die Partien im Überblick:

TuS Altenberge II – SV Rinkerode 2:0 (1:0)

Auch im vierten Auswärtsspiel der noch jungen Saison bleibt A-Ligist SV Rinkerode ohne Sieg. Beim TuS Altenberge II verlor die Mannschaft von Trainer Roland Jungfermann mit 0:2 (0:1). Deutlich griffiger und defensiv stabilisiert sei seine Elf zu Werke gegangen; zwar bescheinigte der Übungsleiter seinen Angestellten, „im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Schapdetten eine Leistungssteigerung“, der Gesamteindruck aber bleibt weiterhin durchwachsen. „Altenberge hat verdient gewonnen. Wahrscheinlich sogar zu niedrig“, sagte Jungfermann. Die anhaltenden Personalprobleme sorgten dafür, dass erneut nur zwei Auswechselspieler auf der SVR-Bank Platz nahmen. Vor allem offensiv schmerzten die Ausfälle von Luis Bertels und Aron Jakab. Zwar überzeugte Rinkerode mit flachem Passspiel aus der Defensive heraus, blieb in den anschließenden Angriffsbemühungen insgesamt aber zu harmlos. Eine Standardsituation nutzte Altenberge Mitte der ersten Halbzeit zur Führung (22.), nach einem Ballverlust kurz nach dem Seitenwechsel war die Begegnung dann entschieden.

Rinkerode: Rips – Vogt, Schlütter, Ruß, Düker, Frieling, Pravdic, Wilmer, Grünhagel, Lütke Wöstmann, Schulze Eißing. Tore: 1:0 Adler (22.), 2:0 Adler (55.).

Fortuna Schapdetten – GW Albersloh 2:0 (1:0)

Ihr Ausflug nach Schapdetten endete für die Fußballer aus Albersloh am gestrigen Nachmittag mit 0:2 (0:1). „Einstellung und Mentalität haben gepasst“, sagte Trainer Julian Spangenberg , der sich abermals über die destruktive Spielweise eines Gegners ausließ. „Auch eine Mannschaft, die nur mit langen Bällen agiert hat. Und wir kriegen wieder zwei einfache Tore. Das ist einfach ärgerlich.“ Zweimal habe die Fortuna aufs Tor geschossen, beide Bälle waren drin. Auf der Gegenseite brachte Albersloh den Ball im Tor unter (es wäre die 1:0-Führung für Grün-Weiß gewesen) – der Spielleiter aber verweigerte dem Treffer die Anerkennung. „Mit diesem Treffer im Rücken hätten wir die Partie gewonnen“, ist sich Spangenberg sicher. Es sei das beste Spiel seiner Elf gewesen. „Wir haben den Ball laufen lassen und gute Lösungen gefunden – es ist einfach schade, dass wir uns dann nicht belohnen. Nach dem Verlauf der Partie müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Albersloh: Spangenberg – Hecker, Prinz, Diallo, Uhlenbrock, Sow, P. Horstmann, Bonse, J. Horstmann, Grenzer, McGill. Tore: 1:0 Bendig (32.), 2:0 Aldenhövel (47.), 2:1 Bonse (57.), 2:2 Bonse (84.). Gelb-Rot: Uhlenbrock (90./Albersloh).

Fortuna Walstedde – ASK Ahlen 2:0 (1:0)

Vierter Sieg im achten Spiel: Bei den Fortunen geht es nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen ASK Ahlen langsam aber sicher aufwärts. „Es war wie erwartet eine schwere Aufgabe heute. Die Jungs haben das aber gut gemacht und taktisch sehr diszipliniert gespielt“, war Chart mit dem Auftritt seiner Akteure einverstanden. „Wir haben aggressiv gegen den Ball gespielt und als Kollektiv agiert. So konnte sich ASK gar nicht entfalten“, ergänzte der Trainer. Marcel Brillowski brachte die Gastgeber bereits nach 16. Minuten in Führung. „Wir haben es dann verpasst, früher das zweite Tor nachzulegen“, kritisierte Chart. Erst in der 81. Minute erhöhte Nicolas Rosendahl auf 2:0. Zwei Zeigerumdrehungen weiter verpasste Jonah Scheffler die Vorentscheidung. Auf Seiten von ASK traf Gani Cetinay nur den Pfosten (84.).

Walstedde: Averhage – Ka. Northoff (46. Gouw), Döring, Eckert, Ernst, Rosendahl, Brillowski, Paschko (61. Mrozik), Ke. Northoff, Scheffler (88. M. Tiggemann), Nieddu (61. Livaja)

Tore: 1:0 Brillowski (16.), 2:0 Rosendahl (81.).