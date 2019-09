Das Sauerland dient vielen Menschen, die Entschleunigung suchen, als willkommenes Naherholungsgebiet. Nun hatte die Verabredung, die der SV Drensteinfurt mit dem TuS Oestinghausen weder mit Entschleunigung noch mit Erholung zu tun – – im Gegenteil. Erholsam war der Nachmittag allenfalls für die Trainerseele Oliver Logermanns , dessen Ruhepuls am gestrigen Nachmittag vermutlich zu keiner Zeit die 60er Marke passiert haben dürfte. Mit 5:0 (1:0) fegte seine Mannschaft über die Gastgeber hinweg und untermauerte den eigenen Anspruch, eine Spitzenelf zu sein. Ziegner (39.) – nach Freistoß von Popil – sowie van Elten (50.), Popil (89.) und Castro per Doppelpack (74./89.) besorgten den Endstand. „Bis zur Halbzeit haben wir uns schwer getan, danach lief es für uns. Wir haben Spielfreude entwickelt, den Ball super laufen lassen und wirklich schöne Tore geschossen“, sagte Logermann, dem die Entwicklung der letzten Wochen gefällt. „Wir finden immer besser zusammen, kommen immer besser in Schwung.“ Das gleichwohl, fügt er an, sei auch notwendig – immerhin punkte auch die gesammelte Spitzengruppe in der Liga in schöner Regelmäßigkeit. „Wir rennen leider immer noch ein bisschen den verlorenen Punkten aus der Partie gegen Sönnern hinterher. Aber gut, ich glaube, die Mannschaft hat ihre Lehren aus dem Spiel gezogen. Ich glaube, so etwas passiert uns nicht noch einmal.“

Drensteinfurt: Kofoth – Ziegner, Popil (87. Pankok), van Elten, Niehues, Fröchte (68. Vieira Carreira), Bothen (79. Schouwstra), Groß (75. Wichmann), Brune, Castro, Lübke. Tore: 1:0 Ziegner (39.), 2:0 van Elten (50.), 3:0 Castro (74.), 4:0 Popil (86.), 5:0 Castro (89.).