Alle drei Sendenhorster Mannschaften, die am vergangenen Spieltag im Einsatz waren, schafften es zu punkten.

Gegen einen alten Bekannten musste sich die ­ 1.­ ­Herrenmannschaft in der Landesliga beweisen. Schon in der Vergangenheit waren es gegen Saxonia Münster enge Duelle. Auch am Wochenende war das Endergebnis knapp: Am Ende setzte sich die SG mit 3:2 (24:26, 22:25, 25:20, 25:15, 15:13) durch und belegt hinter Gievenbeck III auf Rang zwei.

In den ersten beiden Sätzen gelang den Gästen aus Sendenhorst ein guter Start – am Ende beider Durchgänge jedoch jubelten die Saxonen. Im dritten Abschnitt behielten die Sendenhorster ihre Stabilität und ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Satz Nummer vier ging dann deutlich an den Landesliga-Aufsteiger. Der Tie-Break musste die Entscheidung bringen. Beim 13:13 stand das Spiel auf der Kippe; nach einem sauberen Angriff nach eigener Annahme war es SG-Spieler José Santos der für die Sendenhorster den Sack zumachte (15:13). „Ich denke, in den ersten beiden Sätzen haben wir uns das Leben wieder selber schwer gemacht. Das hätte nicht sein müssen, aber was wir dann ab dem dritten Satz abgeliefert haben, das war schon stark. Ich bin stolz auf mein Team, dass wir so zurückgekommen sind“, sagte Trainer Raphael Klaes.

Im Tie-Break verloren und dennoch nicht vollends enttäuscht, das gibt es auch selten. So passierte es aber der 2. Herrenmannschaft in der Bezirksliga. Das Kräftemessen mit TuB Bochholt IV verlor die Mannschaft von Spielertrainer Jörg Jestädt mit 2:3 (24:26, 25:15, 25:21, 24:26, 9:15). Im ersten Satz waren es in der finalen Phase zuviele Geschenke an die Bocholter, die diese zu nutzen wussten (24:26). Dafür konnten die Sendenhorster ihre Gegner nach einem 10:10 im folgenden Spielabschnitt mit Angaben und clever gelegten Bällen knacken und sicherten sich Satz Nummer zwei deutlich (25:15). Zu schwach war dann der SG-Block und die Konzentration in Satz drei; nach einer Steigerung entschieden die Gastgeber den Satz dennoch für sich (25:21). Lange hinten lagen die Sendenhorster dann im vierten Satz – mit 24:26 ging dieser Durchgang an Bochholt. Opfer der eigenen Saisonvorbereitung wurde das Team dann im Tie-Break. Durch die fehlenden Konditionseinheiten war hier die Luft raus (9:15). „Ein Unentschieden wäre heute gerecht gewesen”, befand Jestädt. „Es hat echt Spaß gemacht.”

Ohne Punktverlust startete die 2. Damenmannschaft in der Bezirksklasse in die neue Spielzeit. Das Team um Kapitänin und Zuspielerin Emily Koziol setzte sich gegen den SC Hoetmar mit 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:17) durch.