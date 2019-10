Trotz Unterzahl – Tim Wittenbrink sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte – hatten die Sendenhorster durchaus die Möglichkeit drei Punkte einzufahren. Die Gäste aus Münster bekamen erst 20 Minuten vor dem Ende, nach einer Gewitterunterbrechung, Oberwasser.

Chancen hatte die SG im ersten Abschnitt genug. Allein Marek Ratering trug sich dreimal in diese Liste ein. Die größte in der 25. Spielminute, als Lukas Hartleif den Ball an die Latte köpfte, und Ratering den Abpraller über das Tor schob. Zuvor waren die Gäste nach einer Viertelstunde mit ihrem ersten Vorstoß in Führung gegangen. Bei einer Ecke war die SG-Abwehr nicht wachsam genug und der Ball landete im Netz. Hochverdient war in der 43. Minute der Ausgleich für die Kraus-Elf. Maik Kraus brachte einen Freistoß vor das 05- Tor – dieses Mal machte Marek Ratering seine Sache besser und köpfte den Ball über die Linie.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich der SG mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Oft war es der letzte Pass, der auf dem schwer bespielbaren Boden nicht exakt genug war.

Nach einer 15-minütigen Regenunterbrechung mussten die Gäste tief durchatmen, als der fällige Elfmeterpfiff des Unparteiischen ausblieb. Stefan Nordhoff war klar im Strafraum gefoult worden.

In der Nachspielzeit kamen die Gäste dann mit einem unhaltbaren Schuss aus knapp 16 Metern zum unverdienten Siegtreffer. Die SG hatte gut gekämpft und zumindest ein Punkt wäre verdient gewesen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich daher Trainer Florian Kraus: „Wir haben leidenschaftlich gekämpft, leider nicht bis zum Ende. Ärgerlich, wenn wir in der Nachspielzeit so einen Gegentreffer bekommen. Wir hatten genug Möglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden. Am Sonntag geht es weiter und da sollten wir es besser machen.“ Es gebe zwar grundsätzlich keinen Grund, nervös zu werden, man müsse aber wachsam sein. „Hoetmar hat mit Bassauer und Migov zwei schnelle Stürmer, auf die wir Acht geben müssen. Wir haben zuletzt keine schlechten Spiele gemacht. Es waren Kleinigkeiten, die entscheidend waren – ich hoffe, dass die gegen Hoetmar für uns sprechen.“► Die SG Sendenhorst tritt am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzwölften SC Hoetmar an.

SG Sendenhorst: Lackmann, Berheide (65. Nordhoff), Scholz (90+18 Gerull), Kraus, Krause, Hartleif, Kortwinkel, Berheide, Turl, Ratering, Wittenbrink, Eilmann. Tore: 0:1 Eyling (15.), 1:1 Ratering (43.), 1:2 Helms (90.+17). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Wittenbrink (45.+2/Sendenhorst).