„Wir hatten in der ersten Halbzeit ein paar Probleme und in der Deckung nicht richtig Zugriff bekommen“, sagt Trainer Thorsten Szymanski . Vor allem die Rückraumschützen der Gastgeber machten den Sendenhorstern zu schaffen. Szymanski reagierte und ließ seine Sieben offensiver decken. „Dadurch haben wir es zwar besser gemacht, haben uns aber bis zur Halbzeit nicht richtig absetzen können. Ich hab den Jungs dann in der Kabine eine kleine Ansage gegeben – danach lief es.“ Die Deckung packte beherzter zu und auch die Angriffe über die erste und zweite Welle fanden zunehmend ihr Ziel. Der SG-Verantwortliche nutzte seine volle Bank und wechselte munter durch. Insgesamt neun Schützen trugen sich in die Trefferliste ein. „Natürlich gibt es immer noch ein paar Sachen, die wir besser machen können – aber wir gewinnen mit neun Toren. Welcher Trainer will da meckern?“, sagt Szymanski.

Sendenhorst: Funke, Fröhlich, Frenz, Demiri (4), Hunkemöller, Timmes, Feldmann (3), Neumann (5), Königsmann (4), Bernstein (1), Westmeier, Specht, Funke, Schmitz, Behrens (4), Heyna (1), Szymanski (6/6), Göhausen, Smykalla (4).