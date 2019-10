Sendenhorst beendet Negativ-Serie: 3:1-Derby-Sieg in Hoetmar

Ein Sieg zu rechten Zeit, denn die SGS drohte den Anschluss an das obere Mittelfeld zu verlieren. Auch wenn die erste Hälfte durch viele technische Fehler geprägt war, erwischten die Rot-Weißen den besseren Start in die Partie. Nils Berheide steckte den Ball auf Marek Ratering durch, der diesen in die kurze Ecke einschob (20.). Unglücklich fiel dann der Ausgleichstreffer. Die SGS stand hinten zu offen und lief nach einer eigenen Ecke in einen Konter der Hausherren. Eugen Migov schüttelte Dennis Scholz im Zweikampf ab und glich zum 1:1 aus (32.). In der Halbzeit reagierte Kraus und stellte taktisch um. Lukas Hartleif agierte nun offensiver, ein Wechsel der sich bezahlt machen sollte. Nach einem Eckstoß netzte der Mittelfeldspieler einen Kopfball zur erneuten Führung ein (60.). In den letzten zehn Spielminuten drängte Hoetmar auf den Ausgleich. Die SGS verteidigte gut und entschied das Spiel durch einen Treffer von Nils Berheide (87.) zu ihren Gunsten. Ein wichtiger Sieg, den Florian Kraus aber einzuordnen wusste: „Hoetmar hat erwartet tief hinten drin gestanden und auf Konter ihrer schnellen Offensivreihe gesetzt. Wir haben heute aber ordentlich verteidigt, den Kampf angenommen und geduldig weiter gespielt. Am Ende ist der Sieg aus meiner Sicht verdient.“