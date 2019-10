Bereits zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Voltigierer des RV Drensteinfurt den Meistertitel im Nachwuchs-Championat, der Gruppenwertung der Vereine im Kreis Warendorf.

Austragender Verein war der RV Warendorf. Sechs Vereine aus dem Kreis stellten sich der Konkurrenz. Für die Wertung zählten die Starts aller Gruppen. Die Wertnoten wurden addiert und durch die Anzahl der Starts pro Club geteilt. Sieger wurde der Verein mit der höchsten Durchschnittsnote. Zur Platzierung lief dann eine Mannschaft stellvertretend für den Verein ein.

Drensteinfurt erreichte eine Durchschnittsnote von 5,695 und durfte sich damit über den Sieg im Nachwuchschampionat freuen.

Auf Platz zwei der Gruppenwertung folgte Oelde (Wertnote 5,655), Platz drei (Wertnote 5,548) ging an Ostenfelde-Beelen.

Für die Stewwerter gingen gleich fünf Teams an den Start. Drensteinfurt 3 mit der Longenführerin Kordula Wernsmann sowie den Trainern Leonie Neuheuser und Leonie Lenhard belegte in einer Schritt-Schritt-Mini-Prüfung den dritten Platz mit der Wertnote 5,828. Ebenfalls in dieser Prüfung belegte Drensteinfurt 6 (Longenführerin Birgit Mette , Trainer Melina Glade und Annika Gerkamp) mit der Wertnote 5,406 den siebten Rang. Beide Gruppen voltigierten auf „Paso Doble“.

Drensteinfurt 5 (Wertnote 5,239) wurde auf „Ruby“ in einer Schritt-Schritt-Krümel-Prüfung Vierter in der zweiten Abteilung. Longenführerin war hier Svenja Budde. Die Trainer heißen Alina und Leonie Wagner.

Drensteinfurt 2, vorgestellt von Alena Beuing, Maren Wernsmann und Lea Merkel, siegte in einer Galopp-Schritt-Schritt-Prüfung mit der Wertnote 6,088.

Ebenfalls siegreich war Drensteinfurt 4 in der Galopp-Schritt-Prüfung. Sie siegten mit der Wertnote 5,914 vor Warendorf 4 (Wertnote 5,873) Diese Gruppe wurde von Kordula Wernsmann vorgestellt und von Birgitt und Katharina Mette trainiert. Beide Gruppe turnten auf „Shakira D“.

Zuvor hatte das Team von Eva Hanewinkel und Svenja Budde im hessischen Alsfeld in der Leistungsklasse L teilgenommen. Nach 2017 war es das zweite Mal, dass die Stewwerter für Westfalen starten durften. Das Team belegte den zehnten und mit Westfalen den vierten Platz.