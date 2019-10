Am Sonntag um 15 Uhr treffen im Erlfeld die Mannschaften der Stunde in der Fußball-Bezirksliga (Gruppe 7) aufeinander. Sowohl der SV Drensteinfurt (3.) als auch Westfalia Soest (4.) haben ihre letzten fünf Matches allesamt gewonnen. „Es ist alles angerichtet für ein schönes Fußballspiel bei schönem Wetter. Auf jeden Falle wird es wesentlich enger als beim 5:0 in Oestinghausen und beim 8:1 in Lohauserholz“, wirbt Trainer Oliver Logermann für das Verfolgerduell.

Beide Aufgebote liegen nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter RW Westtönnen, der zeitgleich beim SuS Cappel antritt. Die SG Bockum-Hövel (2.) bekam es schon am Freitagabend mit dem aufstrebenden TuS Freckenhorst zu tun. „Mit ein bisschen Glück können wir vielleicht am Sonntag an die Tabellenspitze springen“, gab sich Logermann gestern schon fast euphorisch. „Wir haben uns das hart erkämpft, jetzt wieder oben dran zu sein. Gegen Soest werden Kleinigkeiten entscheiden. Das ist eine Mannschaft, die sehr spiel- und offensivstark ist. Ein Gegner, der uns in der Vergangenheit gut gelegen hat und sich nun mit guten jungen Leuten verstärkt hat. Da wird viel auf uns zukommen. Das wird ein schöner Gradmesser. Das Spiel kommt für beide Teams genau zur richtigen Zeit.“

Personell gibt es beim SVD leichte Veränderungen. Tim Bothen ist privat verhindert und kann nicht mitwirken. Der Einsatz von Torjäger Diogo Castro und Christoph Lübke ist grippebedingt zumindest fraglich. „Wir sind gut aufgestellt“, weiß Logermann um eine leistungsstarke Bank beim Tabellendritten. Also scheint wirklich alles vorbereitet für ein fußballerisch interessantes Duell.