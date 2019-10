Bereits in den Sommerferien fand die westfälische Juniorenmeisterschaft in Brakel statt. Im Rahmen dieser Meisterschaft wurde erneut das Finale der Children-Trophy ausgetragen. Nina Schober und Hanna Schubert hatten sich über die Stationen in Altena, Lippstadt und Havixbeck für das Finale der besten zehn Nachwuchsvoltigierer des Landes NRW qualifiziert.

Nina Schober platzierte sich dort auf Rang vier ( WN 6,970) und Hanna Schubert auf Rang neun (WN 6,716) platzieren. Beide starteten auf Sir Henry, der von Daniela Schubert vorgestellt wurde.

Die erfolgreichen Einzelvoltigierer Hanna Schubert und Nina Schober Foto: RV Sendenhorst

Einen super Start in die zweite Saisonhälfte gelang auch der dritten und vierten Mannschaft des RV Sendenhorst auf dem Turnier des RV Oelde. Die Drittvertretung siegte in der Leistungsklasse Schritt-Schritt Mini mit einer WN von 5,479. Das Team voltigierte auf Eowyn, die von Johanna Beckmann longiert wurde. Einen tollen dritten Platz (WN 4,550) erturnten sich dort die Jungen und Mädchen der vierten Mannschaft. Sie starteten in der Leistungsklasse Schritt-Schritt Krümel und wurden von Daniela Schubert auf Eowyn vorgestellt.

Bei den Kreismeisterschaften in Warendorf platzierte sich die erste Sendenhorster Mannschaft in der Leistungsklasse M* (LK M*) auf Rang zwei. Nach einer Pflicht mit Höhen und Tiefen und einer nicht hundertprozentig sauberen Kür lag die Mannschaft knapp hinter der starken Auswahl des gastgebenden RV.

Katharina Breuker startete im Einzelwettbewerb der LK M und freute sich in Abwesenheit jedweder Konkurrenz über den Kreismeistertitel (WN 5,1). Sie voltigierte auf Esplendor mit Kim Brechtenkamp an der Longe.

Im Nachwuchswettbewerb startete die dritte Mannschaft, die in der Leistungsklasse Schritt-Schritt Mini antrat und sich mit der WN 5,908 nur knapp dem Team vom PSV Haus Getter aus Münster geschlagen geben musste. Sie wurde dieses Mal von Daniela Schubert auf Eowyn vorgestellt.

Die Nachwuchsreiter aus der dritten, vierten und fünften Mannschaft des RV Sendenhorst. Foto: RV Sendenhorst

In der LK Schritt-Schritt Krümel gingen die vierte und fünfte Mannschaft an den Start. In einem riesigen Starterfeld erturnte sich Team vier den dritten Platz der ersten Abteilung (WN 5,329/Eowyn/Daniela Schubert) und Team fünf den siebten Platz der ersten Abteilung (WN 5,075(Eowyn/Kim Brechtenkamp).

In der Endabrechnung für die Vereinswertung bedeutete das Platz fünf. Im Nachwuchseinzel zeigten Nina Schober und Hanna Schubert erneut sehr schöne Programme. Schober sicherte sich mit der Wertnote 6,330 den Kreismeistertitel und Schubert belegte mit der Wertnote 6,257 Rang drei.

Damit ist die Saison fast beendet. Anfang November wird das M*-Team noch einmal in Münster-Sprakel an den Start gehen und eine Woche später werden einige Voltigierer an den Abzeichenprüfungen beim RV Oelde teilnehmen, bevor es dann endgültig ins Wintertraining geht.