Pflichtaufgabe für den Liga-Primus: Drensteinfurt zu Gast in Liesborn

Drensteinfurt -

Eine Spruchweisheit erfahrener Trainer besagt, dass die Tabelle erst ab dem zehnten Spieltag eine gewisse Aussagekraft besitzt, die über den weiteren Verlauf der Saison Auskunft geben kann. Die Zufallsmomente im Betrieb nehmen ab, die Konstanten nehmen zu. Eben jene Umstände sind es, die Oliver Logermann zuversichtlich in das Programm bis zur Winterpause blicken lassen. Am Freitagabend (20 Uhr) tritt das Team bei Westfalia Liesborn an.