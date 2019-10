Erst setzte es im Erlfeld ein 0:3, dann gab es eine 1:7-Abreibung in der Ferne. „Das war böse“, blickt Co-Trainer Marcel Bonnekoh auf den Mai 2019 zurück. Er selbst habe damals an der Seitenlinie gestanden und Trainer Oliver Logermann vertreten. An diesem Wochenende übernehmen beide diese Aufgabe nach dessen Rückkehr wieder gemeinschaftlich.

„Ich glaube, wir haben heute aber auch eine ganz andere Qualität – die Spiele sind nicht miteinander vergleichbar“, sagt Bonnekoh. Er warnt davor, der Partie zu viel Bedeutung beizumessen. „Wir haben auch gegen Bockum-Hövel verloren und stehen jetzt vor denen. Klar ist das Spiel gegen Westönnen wichtig. Im Kampf um die Meisterschaft ist es aber nicht das alles entscheidende“, fasst er zusammen.