„Das war völlig blutleer heute. So ein Auftreten in zwei Partien hintereinander habe ich in meiner ganzen Trainerzeit noch nie erlebt“, schüttelte Chart nach dem Abpfiff nur mit dem Kopf. Nicht eine Torchance habe sein Team kreiert. „Wir haben gar nicht stattgefunden“, monierte Walsteddes Übungsleiter. „Die Leistung kann man mit Worten nicht beschreiben.“

Dementsprechend leichtes Spiel hatten die Vorhelmer, die durch Treffer von Davin Wöstmann (11., 30.) und Steffen König (40.) bereits im ersten Durchgang die Begegnung entschieden. Nach der Pause machte Christoph Lüning den Deckel drauf (66.). „Wir waren heute über 90 Minuten die dominantere Mannschaft“, freute sich TuS-Trainer Dennis Averhage. Für die Gastgeber war es das erste Spiel ohne Gegentor in dieser Saison. Die Fortunen kassierten ihre fünfte Niederlage, bleiben aber Sechster.

Walstedde: Averhage – Ka. Northoff, Döring, Eckert (61. Starkmann), M. Tiggemann, Rosendahl, Beckmann (61. Brillowski), Vinnenberg, Henzel (61. Ophaus), Scheffler, Gouw

Tore: 0:1 Wöstmann (11.), 0:2 Wöstmann (30.), 0:3 König (40.), 0:4 Lüning