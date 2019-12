Sendenhorsts Coach Theis fordert: „Wir müssen zulegen“

Im September hat Dieter Theis das Traineramt bei den Bezirksliga-Volleyballerinnen der SG Sendenhorst übernommen. Sicher auch mit einer Erwartungshaltung beim Verein. Die Bilanz fällt (noch) übersichtlich aus. In fünf Spielen verbuchte die SG zwei Siege – beide mit dem 3:0 gegen den VBC Beckum und dem 3:1 gegen den TSC Gievenbeck III gegen Teams, die in der Tabelle unter ihr rangieren. Dennoch wird Theis nicht müde, Besserung in Aussicht zu stellen. Schon am morgigen Samstag in Ibbenbüren und gegen den Vorletzten SV BW Aasee V. Auch die Statistik macht Hoffnung. Nach zwei Niederlagen gab es bislang jeweils einen Sieg. Und die beiden vorausgegangenen Spiele verlor die SG zuletzt.

Ernüchtert nach nur zwei Siegen aus fünf Spielen?

Dieter Theis: Nee, ich bin einfach etwas spät eingestiegen. Eigentlich wollte ich ja der SG einen Trainer besorgen. Aber irgendwann sah ich mich in der Pflicht. Schließlich haben wir in der Vorsaison mit der U16 von Aasee dafür gesorgt, dass Sendenhorst nicht aufgestiegen ist. Da fühlte ich mich schuldig. Jetzt fehlt sicher ein bisschen Zeit.

Droht nicht auch sportlich, die Zeit davon zu laufen?

Theis: Ich persönlich habe sie, weil ich bei Blau-Weiß Aasee die komplette Jugendarbeit abgegeben habe. Sportlich läuft sie uns auch nicht davon. Denn ich kenne ja den Trainer in Sendenhorst.

Aber dennoch haben Sie die ersten Wochen etwas ernüchtert, oder?

Theis: Nein. Allerdings mussten wir das erst verkraften, was da an Abgängen auf uns zukam. Insbesondere der Verzicht auf Adiana Bitter wiegt schwer. Ihre Drittligaerfahrung hätte uns gut getan. Dennoch kommen wir nicht aus dem Tritt. Die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand ist dabei sicher positiv und hilfreich.

Was hat Sie denn am meisten überrascht?

Theis: Tatsächlich die Abgänge. Die haben schon zu einem deutlichen Bruch geführt.

Was läuft sportlich noch nicht nach Wunsch? Wo gilt es, die Hebel anzusetzen?

Theis: Auf jeden Fall müssen wir uns im Angriff steigern. Zudem müssen wir in Sachen Durchschlagskraft und Spielverständnis zulegen.

Vor einigen Wochen wollten Sie genau dazu eine Spielpause nutzen. Hat das nicht funktioniert?

Theis: Doch, das haben wir gemacht. Deshalb kam die letzte Niederlage gegen Oelde auch überraschend. Allerdings fehlte uns da auch unsere Stammlibera.

Was muss sich ansonsten ändern?

Theis: Wir müssen personell noch zu viele Kompromisse machen. Es müssten einfach mehr Spielerinnen konsequent und konstant zur Verfügung stehen.

Haben Sie da Hoffnung?

Theis: Ja. Das wird sich nach der Winterpause sofort verändern.

Zuvor wartet am Samstag aber ein nicht uninteressantes Spiel gegen Ihren Ex-Verein?

Theis: Das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Es ist eine Begegnung, in der wir punkten sollten und gewinnen müssen. Leider spielen wir in Ibbenbüren. Es hat nicht geklappt, das Spiel nach Sendenhorst zu holen.

Aber auch hier könnten die personellen Vorzeichen besser sein, oder?

Theis: Ja, tatsächlich. Mit Tabea Skerhut und Kim Brechtenkamp fallen beide Außen aus. Für sie werden Julia Hunkemöller und Anna Anders aus der U 20 in die Bresche springen. Mehr noch, die beiden werden die Aufgabe rocken.