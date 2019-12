Die Rute musste Oliver Logermann nach dem vorgezogenen Heimspiel gegen den Tabellenletzten Hammer SpVg II (3:1) nicht auspacken. Geschenke verteilten die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt am Nikolaustag auch nicht. Am Ende hatten sie wie erwartet drei Punkte im Sack.

„Das 3:1 ist das richtige Ergebnis. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, sagte Trainer Logermann nach dem Flutlichtspiel. Durch den 13. Saisonsieg bleiben die Drensteinfurter dem Spitzenreiter und nächsten Gegner SG Bockum-Hövel – das Topspiel steigt am 16. Februar in Hamm – auf den Fersen.

Sogar der Gäste-Coach war zufrieden

Die U21 der HSV wartet auch nach dem 17. Spiel weiter auf den ersten Sieg und den zweiten Punkt. Trotzdem war Coach Dennis Herrmann zufrieden. „Das war ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns“, sagte er und verteilte ein „Riesenkompliment“ für den Auftritt beim Tabellenzweiten. Seine Jungs hätten den Plan, kompakt zu stehen, mutig zu sein und Nadelstiche zu setzen, gut umgesetzt.

Der SVD musste auf Christoph Lübke, Dennis Popil, Paul Bisping, Robin Wichmann, Tobias Kofoth und Leon Töns verzichten. Für Kofoth ging im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Freckenhorst Steffen Scharbaum ins Tor, für Valentin Kröger kehrte Dennis Hoeveler in die Anfangsformation zurück. Bei der HSV-Reserve standen Elwin Hadzic und Ismail Icen, die fünf Tage zuvor zum Kader der Oberliga-Mannschaft im Heimspiel gegen den SC Westfalia Herne gehörten, in der Startelf.

Nur einmal war der SVD nicht auf der Höhe

Von Beginn an dominierte der Favorit die Partie. In der 18. Minute fiel der Führungstreffer. Eine Ecke drückte Leon van Elten mit vollem Einsatz per Kopf über die Linie. Danach waren Chancen Mangelware. Das 2:0 kurz nach der Pause bereitete Bußmann vor, diesmal war Diogo Castro der Abnehmer – sein 17. Saisontor (49.). „Wir sind gut aus der Pause gekommen“, freute sich Logermann. Saad Mozdahir gelang aber schnell der Anschlusstreffer für die Hammer (60.). „Das war die einzige Aktion im Spiel, in der wir schlecht verteidigt haben und ungeordnet waren“, sagte Logermann. Nervös wurde er nicht. „Und mit dem 3:1 war endgültig Ruhe.“ Hoeveler (81.) hatte den Schlusspunkt gesetzt.

SVD: Scharbaum, Ziegner, Bothen (86. Schouwstra), Fröchte, van Elten, Vieira Carreira (79. Groß), Hoeveler (84. V. Kröger), Niehues (66. M. Schulze-Geisthövel), Brune, Bußmann, Castro