439 Teilnehmer trotzen beim 18. Nikolauf des SC DJK Everswinkel dem Wetter

Usselig nennt man das wohl hier im Westfälischen. Die Temperaturen kühl, Nieselregen und Wind: Die Bedingungen beim 18. Nikolauf in Everswinkel waren nicht einladend. Wer aber glaubt, Läufer lassen sich davon abhalten, täuscht sich. Auf 439 Teilnehmer kamen die Veranstalter vom SC DJK Everswinkel. Florian Glose, einer der Verantwortlichen aus dem großen Orga-Team, war zufrieden.

18. Nikolauf des SC DJK Everswinkel 1/64 Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

„Wir hatten viele Nachmeldungen, das wundert mich bei dem Wetter“, meinte Glose. Was wohl daran lag, dass der Regen bald aufhörte, denn dann war es „ein Traumwetter für die Jahreszeit“, so Florian Glose weiter.

Vier Strecken wurden wieder angeboten. Im Fokus stand der Zehn-Kilometer-Lauf, der gleichzeitig die letzte Station des Laufcup Warendorf war.

Die Läufe im Einzelnen:

Zehn Kilometer

Die Konstellation für die Gesamtwertung des Volksbank-Laufcups war vor einem Finale selten spannender. Der Titelverteidiger, Jonas Barwinski aus Ahlen, hatte beim ersten Lauf in Einen gepatzt, für die Wiederholung des Gesamtsieges kam er nicht mehr infrage. Barwinski verzichtete deshalb auf einen Start in Everswinkel, wie einige andere auch. So wurde es ein Duell zwischen Philipp Kaldewei (LV Oelde) und Sascha Thiel (WSU Tri-Team) – das schon früh entschieden war. „Ich wollte gleich meinen Tritt finden“, erklärte Philipp Kaldewei mit einem wärmenden Tee in der Hand. Er machte vom ersten Meter an Tempo, nur Finn Ponick (LSF Münster) blieb anfangs an seinen Fersen. Dann war Kaldewei allein, seine Siegerzeit von 34:35 Minuten kann sich ob der Bedingungen und des manchmal rutschigen Untergrunds sehen lassen. Nach einem Jahr Pause hat er sich den Cup zurückgeholt. Zweiter in der Gesamtwertung, und in Everswinkel, wurde Sascha Thiel (36:30), der auf der letzten der vier Runden Sebastian Maschmeyer (SC Herringhausen) noch ab-schütteln konnte. „Ich bin zufrieden“, meinte Thiel.

Die Frauenwertung in Everswinkel entschied Ilka Wienstroth vom TSVE Bielefeld nach 40:37 Minuten für sich. Beste Warendorferin war Eva Wunderlich auf Rang sechs.

Fünf Kilometer Walking

Begonnen hatte der Wettkampftag mit der sanfteren Art des Ausdauersports. Nicht immer war es stilistisch einwandfrei, dafür aber effektiv. Martin Braun vom TV Friesen Telgte war nach 32:08 Minuten als Erster im Ziel, hinter dem Gütersloher Frank Jürgen wurde Jörg Grewe (SV Eintracht Dolberg) Dritter (34:24).

Zwei Kilometer Schüler

Ein großes Feld mit 96 Teilnehmern machte sich beim Nachwuchs auf die Runde um das Vitusbad und entlang des Sportplatzes. Liam Morton (LG Ahlen) flog förmlich nach 9:26 Minuten als Sieger ins Ziel, vor Linus Scholz (SG Telgte) und Florian Eselgrim (LG Ems Warendorf). Bestes Mädchen war Franziska Pelkmann (Telgte) auf Rang 13.

Fünf Kilometer

Mit Miriam Zirk (LSF Münster) war nach 17:20 Minuten eine Frau am schnellsten. 13 Sekunden dahinter wurde Sebastian Nieberg (Telgte) Zweiter vor Thorsten Krüger (Brackwede) und dem Warendorfer Jens Steinkühler.