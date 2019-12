Nienberge bestimmte in den ersten Minuten das Spielgeschehen. Die Mannschaft von GWA-Trainer Julian Spangenberg bemühte zunächst das Glück. Erst blieb ein Elfmeterpfiff bei einer brenzligen Situation im GWA-Strafraum aus (6.), kurze Zeit später rettete Keeper Simon Spangenberg mit einer starken Parade (13.). Auch bei einer weiteren Doppelchance schafften es die Gäste (25. / 26.) nicht, den Ball aus aussichtsreicher Position im GWA-Gehäuse unterzubringen.

Ein Fernschuss von Lukas Uhlenbrock (27.) war das Startsignal für eine starke Phase der Hausherren. Nachdem Christian Greiner im Nienberger Gehäuse den starken Fernschuss von Lucas Neufert noch über die Latte lenken konnte (31.), war er bei Patrick Horstmanns Treffer aus abseitsverdächtiger Situation heraus machtlos (33.). Auch Jannick Horstmann, der seine Schnelligkeit über die linke Seite immer wieder ausspielen konnte, hätte vor dem Halbzeitpfiff noch treffen können; scheiterte aber knapp (38.).

Auch in der zweiten Hälfte blieb GWA am Drücker und kam früh zum Erfolg. Jannick Horstmann nahm einen starken Pass seines Bruders Patrick auf, zog von der linken Seite in die Mitte und erhöhte zum 2:0 (51.). Weitere Möglichkeiten wie Bernd Grenzers Schuss über das Tor (58.) und ein Kopfball von Lucas Neufert (62.) blieben ungenutzt. Auf der Gegenseite wackelte die ansonsten sattelfeste Defensive noch einmal, als Simon Spangenberg mit einer starken Parade gegen Nienberges Adam Ouedraogo in letzter Sekunde zur Ecke klären konnte.

Durch den Sieg setzt sich Albersloh über die Weihnachtstage nun erst einmal sechs Punkte von den Abstiegsrängen ab und belegt den zwölften Tabellenplatz.

Albersloh: Spangenberg, Hecker, Hövelmann, Strohbücker, Uhlenbrock (46. Kröger) Mc Gill, Thale (90. Sow), Grenzer, P. Horstmann, J. Horstmann (76. Nahajowski), Neufert (89. Ogaraku). – Tore: 1:0 P. Horstmann (33.), 2:0 J. Horstmann (51.).