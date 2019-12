Zufrieden war der Fortuna-Übungsleiter mit der Vorstellung seines Teams aber trotzdem nicht.

„Wir haben nach den ersten 15 Minuten das Fußball spielen komplett eingestellt.“, erzählte Chart. Nachdem die Walstedder in den ersten Minuten das Spiel dominiert hatten, wachten die Gastgeber auf. Einen Konter konnte Benjamin Türkoglu nicht für SKS abschließen (8.). Auf der Gegenseite hatte der Aufsteiger Glück, als Lars Paschko an einer Hereingabe vorbeirutschte (10.). Danach war dann aber nur noch der Tabellendreizehnte am Drücker. Allerdings ließen die Hausherren mehrere Möglichkeiten ungenutzt (15., 16., 22., 23.).

Etwas überraschend dann die Führung der Gäste: Alessandro Nieddu und Lars Paschko kombinierten sich schnell durch die SKS-Defensive. Nach einem erfolglosen Klärungsversuch landete der Ball vor den Füßen von Louis Seebröker, der nur einschieben musste (31.). Mit dem Pausenpfiff erhöhte Paschko komplett unbedrängt mit einem Distanzschuss aus 17 Metern auf 2:0.

Nach der Pause drängte Suryoye weiter auf den Anschlusstreffer – ohne Erfolg. Stattdessen netzte André Chart zum 3:0 für die Gäste ein (64.). Die Gastgeber versuchten alles, blieben aber vornehmlich nur nach ruhenden Bällen gefährlich. In der 72. Minute zeichnete sich Andreas Averhage im Fortuna-Gehäuse aus, als er einen Freistoß an den Pfosten lenkte. Zwei Minuten später besorgte Benjamin Türkoglu per Strafstoß dann das 1:3.

„Wir haben zu viele leichte Fehler im Spielaufbau gemacht und uns nach jedem Treffer hinten reindrängen lassen. So blieb SKS in der Partie. Das müssen wir konzentrierter zu Ende bringen“, bemängelte Eddy Chart.

Walstedde: Averhage – Beckmann, M. Tiggemann, Eckert, Rosendahl, A. Chart, Brillowski, Henzel, Paschko, Nieddu, Seebröker. – Tore: 1:0 Seebröker (31.), 2:0 Paschko (45.), 3:0 A. Chart (64.), 3:1 Türkoglu (74./FE).