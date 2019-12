Sendenhorst -

Einen mehr als gebrauchten Tag erwischten die Handballer der SG Sendenhorst am Samstag. Im letzten Heimspiel des Jahres wurden sie in eigener Halle von der DJK Eintracht Hiltrup vorgeführt. Mit 28:21 (12:12) gewannen die Gäste und zogen in der Tabelle an der SG vorbei.