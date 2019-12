„Reiten lernt man nur durch reiten.“ Unter diesem Motto hat der Reit- und Fahrverein Albersloh seine Nachwuchsförderung auf neue Füße gestellt. Seit einigen Wochen können die Kleinsten die Grundlagen des Pferdesports im Longenunterricht auf dem Vereinsgelände erlernen. Doch wie geht es dann weiter? Reitbeteiligung, eigenes Pferd? Dies kommt für viele Nachwuchsreiter noch nicht in Frage. Daher ist der Reitverein eine Kooperation mit Vivien Bugenhagen vom Weidenhof in Rinkerode eingegangen. Hier können (zukünftige) Mitglieder des Vereins mit Wohnsitz in Albersloh ihre Reitkünste auf gut ausgebildeten Ponys zum Vorzugspreis verbessern. Für diejenigen, die schon etwas weiter sind, bietet der Reitverein Albersloh im nächsten Jahr wieder Reitabzeichenprüfungen und die dazugehörige Vorbereitung an. Die Vorbereitung wird voraussichtlich Ende Januar starten, die Prüfung findet Ende März statt. Wer Interesse hat, kann sich noch bis zum Ende des Jahres in die Liste an der Reithalle eintragen oder sich direkt bei Ulrike Schulze Zuralst (schulzezuralst@rv-albersloh.de) melden.