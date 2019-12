Grün-Weiß Albersloh ist in der Vorrunde des Ausber-Cups von RW Alverskirchen ausgeschieden. Die Schützlinge von Coach Julian Spangenberg mussten sich in der Kehlbachhalle in Everswinkel in der Gruppe B mit einem Punkt zufriedengeben. Den holten sie gleich zum Auftakt beim 2:2-Unentschieden im Duell mit dem Bezirksligisten TuS Freckenhorst. Anschließend unterlagen sie dem SC Münster 08, ungeschlagener Spitzenreiter der Kreisliga A1 Münster, sowie dem Westfalenligisten TuS Hiltrup jeweils mit 1:6. Hiltrup und die 08er erreichten ebenso die Endrunde wie der SC Preußen Münster II und Wacker Mecklenbeck in der Vorrundengruppe A. Hier blieben Gastgeber Rot-Weiß Alverskirchen und die SG Telgte auf der Strecke.