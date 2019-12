Kleine weiße Wölkchen pusten die Pferde in der Halle des RV Albersloh aus. Dick eingepackt sitzen die Reiter im Sattel und feilen unter den Augen von Trainerin Jutta Brintrup (kl. Foto) an den letzten Feinheiten ihrer Kür-Elemente.

Am Sonntag präsentierte die Equipe des RVA beim Jahresausklang den Mitgliedern und Freunden des Vereins eben jene Kür, mit der sie beim K+K-Cup um die Wanderstandarte der Stadt Münster mitkämpfen möchte.

Im vergangenen Jahr blieb der RVA etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach Rang sechs im Jahr 2018 beendete die Equipe den Standarten-Wettkampf als Gesamtzehnter. In diesem Jahr nun soll es wieder aufwärts gehen.

„Wenn alle ihr Potenzial abrufen, sollte es für einen Platz unter den ersten Sechs reichen“, glaubt Trainerin Jutta Brintrup, die die Mannschaft in diesem Jahr gemeinsam mit Springtrainerin Eva Deimel vorbereitet hat.

„In den vergangenen Jahren haben die Reiter das ja auch bewiesen, dass sie das können. Es wird allerdings schwierig, weil die Konstellation Dressur- und Springpferd – also die Pferde müssen beides gehen können – teilweise nicht so gut passt. Manchmal klappt das Springen, dafür sitzt die Kür nicht, oder andersherum.“ Höchstwahrscheinlich werde die Mannschaft mit sechs Dressurpferden an den Start gehen – von denen dann wiederum nur fünf am Springen teilnehmen werden, wie die Trainerin sagt.

Insgesamt zwölf Reiter haben sich im Verlauf der vergangenen Monate vorbereitet. Die Mannschaftskür werden aller Voraussicht nach Nicole Haves, Annika Bloem, Carolin Rebsch und Nadine Teupe reiten. Für einen weiteren Starplatz empfahl sich Charlotte Strotmeier. Carla Lütke Harmann, Anna Schulze Zuralst, Marco Bartmann, Larissa Haves, Sophia Heimann, Frederieke Wenning und Andrea Niebling dürfen sich Hoffnungen machen, als Sechstes Mitglied am Wettkampf teilzunehmen. „Als Verein ist man natürlich froh, wenn man überhaupt so viele Reiter hat, die sich bereiterklären, am Training teilzunehmen“, sagt RVA-Vorsitzender Christian Lütke Harmann. Alle Team-Mitglieder wurden in die Kapuzenpullover eingekleidet, die der Kreisreiterverband erstmals an die Teilnehmer des Standartend-Wettkampfs ausgegeben hat. „Das schafft noch einmal zusätzliche Motivation und ein Wir-Gefühl“, sagt Lütke Harmann.

Die Kür bietet eine Mischung aus bereits bekannten und neuen Elementen und liegt vom Schwierigkeitsgrad leicht über dem Niveau des Vorjahres. Auf der Kreismeisterschaft im September belegte der RVA damit Rang drei.

Jutta Brintrup betreut die Equipe erstmalig – bringt aber viel Erfahrung mit. In den Farben des RV Roxel gewann sie die Standarte. Zuletzt stellte sie das Team vom RV Rinkerode vor.