Sendenhorst löst Endrundenticket

Als Favorit ging die SG Sendenhorst an den Start. Der Vorjahressieger lieferte zwar keine Glanzleistung, konnte sich aber für die Endrunde am Sonntag qualifizieren. Bereits nach drei Spielen und drei Siegen gegen den SC Füchtorf (6:3), DJK RW Milte (5:4) und den TSV Ostenfelde (5:3) war der A-Ligist in der Fünfergruppe durch.

Besonders gegen die beiden B-Ligisten tat sich der Titelverteidiger äußerst schwer. „Ich glaube, wenn wir mit der Leistung in einer der anderen Gruppen aufgetreten wären, wären wir ausgeschieden“, sagte Co-Trainer Stefan Putze, der das Team der SG in der Hallenrunde betreut. „Gegen Füchtorf haben wir ordentlich gespielt. Auch die beiden späten Tore gegen Milte waren natürlich super – insgesamt aber war das keine gute Leistung.“ Ähnlich wie im Meisterschaftsbetrieb sei es die Defensive, die einfach zu instabil ist.

Während früh klar war, dass der TSV Ostenfelde frühzeitig die Segel streichen muss, kämpften Milte, Everswinkel und Füchtorf um den zweiten Platz in der Endrunde. „Oh wie ist das schön“, hallte es durch die Halle als die Milter die Füchtorfer mit 4:1 besiegten. Die Fans der DJK waren nicht nur zahlenmäßig, sondern auch stimmungstechnisch klar überlegen. Das 5:0 zum Auftakt gegen Ostenfelde untermauerte den Anspruch der Milter zum dritten Mal in Folge den Sprung unter die letzten Acht zu schaffen. Während in den vergangenen Jahren noch von einer faustdicken Überraschung gesprochen werden konnte, war in diesem Jahr mit den Hallenspezialisten aus Milte durchaus zu rechnen. Umso mehr ärgerte sich deren Trainer Volker Hoffmann , als es in ihrem letzten Spiel eine klare 5:0-Niederlage gegen die SC DJK Everswinkel hagelte. „Damit haben wir es uns versaut“, resümierte Hoffmann, der seiner Mannschaft nach den vielen positiven Leistungen keineswegs einen Vorwurf machen wollte. Durch den hohen Sieg und einer schwachen Leistung der Füchtorfer gegen Ostenfelde (4:5) hatte es Everswinkel vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Sendenhorst alles selbst in der Hand. Auch eine knappe Niederlage gegen die, schon für die Endrunde qualifizierten, Sendenhorster sollte fürs Weiterkommen reichen. Am Ende gewannen die Everswinkeler sogar mit 5:2 und wurden sogar noch Gruppenerster. Sendenhorsts Maik Krause, der sechs Tore erzielte, wurde zum Spieler des Tages gewählt.

► Gestern Abend stand die zweite Vorrundengruppe auf dem Programm. Die Mannschaften von GW Albersloh, Beelen, TuS Freckenhorst, VfL Sassenberg und GW Westkirchen kämpften in der Bundeswehr-Sportschule um die nächsten zwei Tickets für die Endrunde am Sonntag. Heute Nachmittag greift in der Vorrunden-Gruppe D auch der SV Drensteinfurt ins Geschehen ein.