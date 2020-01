Sendenhorst unterliegt Telgte im Finale mit 2:3

650 Zuschauer am Finaltag, insgesamt 2000 an allen vier Tagen verfolgten die spannenden Titelkämpfe in der Halle A der Bundeswehr-Sportschule. Bis zum Schluss war kein klarer Favorit auszumachen. Der SV Drensteinfurt verpasste überraschend das Halbfinale. Das individuell stärkste Team verlor unglücklich gegen sich aufopfernde Ostbeveraner und gute Sassenberger. Auch gegen Sendenhorst reichte es nur zu einem Punkt. Die stark spielenden Sassenberger, die taktisch wohl am besten aufgestellt waren, zogen mit neun Punkten aus der Endrunden-Gruppe souverän ins Halbfinale ein. Die SG Sendenhorst folgte nach ihrem 6:1-Sieg gegen Ostbevern. Als Gegner im Halbfinale kristallisierte sich früh der TuS Freckenhorst heraus, die ebenfalls alle drei Spiele in ihrer Endrundengruppe gewannen. Die SG Telgte schaffte mit sechs Punkten ebenfalls den Sprung unter die letzten vier Teams. Everswinkel und Hoetmar schieden trotz guter Leistungen aus. „Wir sind zufrieden. Mit dem Erreichen der Endrunde waren wir auch viel besser als die letzten Jahre. Uns hat es Spaß gemacht“, resümierte Hoetmars Trainer Daniel Averbeck.

Fußball: SG Sendenhorst unterliegt im Finale der HKM 2020 der SG Telgte mit 2:3 1/43 Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

Foto: R. Penno

In den Halbfinal-Spielen kam richtig Spannung auf. Lange sah es nach dem VfL Sassenberg als sicherer Finalteilnehmer aus, mit 3:0 führte die Elf bereits gegen die SG Telgte. Doch dann drehte die Spielgemeinschaft auf, schoss noch vier Tore und zog - für alle ziemlich überraschend - ins Endspiel ein. Sassenbergs Coach Marvin Westing war bedient: „Nach dem 3:0 sind wir einfach zu nachlässig geworden. Sehr ärgerlich. Wir waren die beste Mannschaft im Turnier. Aber leider können wir uns davon auch nichts kaufen.“

Im zweiten Halbfinale gab es ebenfalls eine Überraschung. Die SG Sendenhorst schlug Gastgeber Freckenhorst nach einer engagierten Leistung mit 3:2. „Insgesamt bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Ärgerlich, dass wir nur dieses einzige Spiel verloren haben und dann gegen ein Team, das nur vier Torschüsse gegen uns hatte“, meinte TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann. Auch nach den Auftritten in den Vor- und Endrunden hätte mit diesem Finale wohl auch keiner gerechnet. In einer umkämpften Partie setzte sich dort am Ende die SG Telgte knapp, aber verdient mit 3:2 durch.