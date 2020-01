„Es ist gut für den Verein, wenn man einige gute Jahrgänge hat“

Es war äußerst amüsant, was die Zuschauer beim Turnier für U6-Junioren geboten bekamen. Zwei Teamkollegen des Türkischen SC Hamm schubsten sich beim Torjubel gegenseitig um, auf der Bank des SVD machten die Einwechselspieler Turnübungen, und aufgedreht vor ihrem großen Auftritt in der Dreingau-Halle waren sowieso die meisten. Vor dem Anstoß liefen die Jüngsten, die am Wochenende im Einsatz waren, kreuz und quer übers Feld, während der Spiele jagten sie dem Ball hinterher. Um die U6 des SVD, die auch noch auf Germania Lohauserholz aus Hamm und Eintracht Werne trafen, kümmerte sich neben den Trainern Dierk Nachtigall und Manfred Drepper auch Vasili Amarian. Auf eine Turnierwertung wurde bewusst verzichtet, bei den Jüngsten gab es wie bei den U7-Minis nur Gewinner.

Äußerst erfolgreich waren zuvor die U10-Junioren der Drensteinfurter gewesen. Die Mannschaft in den roten Trikots, die von Alexander Kunz betreut wurde, holte 13 von 15 möglichen Punkten und ließ alle fünf Konkurrenten hinter sich. Zum Auftakt setzte sich der SVD im vereinsinternen Duell hauchdünn durch, Matchwinner war Nils Lütke-Wöstmann, der das entscheidende 1:0 erzielte. Drei weitere Siege folgten, ehe sich die Stewwerter zum Abschluss mit einem Unentschieden gegen den viertplatzierten SV Rinkerode zufrieden geben mussten.

Den zweiten Platz sicherte sich das SVD-Team von Coach Arne Bergeest. Die Jungs schafften drei 4:0-Erfolge über Seppenrade, Rinkerode und Schlusslicht Fortuna Walstedde und trennten sich torlos vom SV Herbern. Wichtig war den Trainern, dass alle Spieler Einsatzzeiten bekamen. „Wir wollen, dass alle spielen“, sagte Kunz.

Kurzinterview: 3 Fragen an Manfred Drepper

Acht Turniere veranstaltete der SVD am Wochenende nach Neujahr . Matthias Kleineidam unterhielt sich zum Abschluss mit Manfred Drepper, dem Jugendobmann des Sportvereins Drensteinfurt.

Bei sechs Turnieren wurde mit Wertung gespielt. Die U10- und U11-Junioren triumphierten, außerdem gab es zwei zweite Plätze. Sportlich lief es besser als im Vorjahr, richtig?

Manfred Drepper: Wir waren ganz erfolgreich. Es ist natürlich gut für den Verein, wenn man einige gute Jahrgänge hat. Allerdings hat der Turnierverlauf auch was damit zu tun, welche Gegner dabei sind.

Sind alle Mannschaften, die sich angemeldet hatten, auch gekommen?

Drepper: Ja, alle sind da gewesen. Beim Turnier für U10-Junioren ist Fortuna Walstedde kurzfristig eingesprungen. Ursprünglich sollten drei Drensteinfurter Teams teilnehmen.

Wie fällt die Gesamtbilanz aus?

Drepper: Es hat alles bestens geklappt. Die Turniere waren gut besucht, die Tribüne war immer gut gefüllt. Und die Eltern haben in der Cafeteria gut mitgeholfen. Ein Dank gilt natürlich allen Beteiligten.