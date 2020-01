SG Telgte triumphiert in der Verlängerung gegen SG Sendenhorst

Bereits am Freitagabend starteten die Vorrundenspiele des A-Junioren-Ligapokals in den Vorrundengruppen A und B. Hier duellierten sich in Gruppe A die Mannschaften der SG Sendenhorst , SC DJK Everswinkel, TuS Wiescherhöfen von BW Beelen um die zwei zur Verfügung stehenden Plätze für die Endrunde. In Gruppe B traten zudem die SG Telgte , Fortuna Walstedde, SV Drensteinfurt und der JSG Freckenhorst / Hoetmar gegeneinander an.

Für die Mannschaft der SG Sendenhorst lief es gut. Die Mannschaft von Trainer Michael Kotzur qualifizierte sich souverän für die Endrunde. Nach einem nervösen Beginn mit dem 1:1 Unentschieden gegen den SC DJK Everswinkel steigerte sich das Team und feierte zwei Siege gegen TuS Wiescherhöfen (6:2) und BW Beelen (3:1). Den zweiten Platz belegte in der Endabrechnung Wiescherhöfen vor Beelen und Everswinkel.

In Gruppe B qualifizierten sich die SG Telgte und Fortuna Walstedde für die Endrunde. Besonders spannend war hier das Aufeinandertreffen der beiden Ortsnachbarn aus Drensteinfurt und Walstedde in der letzten Partie des Abends. Mit einem Sieg hätte Drensteinfurt noch den Sprung in die Endrunde schaffen können. Die auf Augenhöhe ausgetragene Partie fand am Ende keine Sieger, da Walstedde kurz vor dem Ende noch der Ausgleich erzielte und damit das letzte Ticket für den Sonntag erhielt. Mit den Vorrundengruppen C und D nahm das Turnier dann am Samstagabend weitere Fahrt auf. In der Gruppe C war an diesem Tag die Warendorfer SU nicht zu schlagen und qualifizierte sich, gefolgt von der Zweitvertretung der SG Sendenhorst, für die Endrunde. Den dritten Rang belegte hier die TSG Dülmen vor dem Werner SC. In Gruppe D setzten sich die Hammer SpVg und SVE Heesen vor Grün-Weiß Albersloh und TuS Lohauserholz-Daberg durch.

Erst im Finale endete der Siegeszug der SG Sendenhorst Foto: Daniel Langen

Spannende Spiele, eine großartige Stimmung in der Halle und anspruchsvollen Fußballsport bot am Sonntagnachmittag die Endrunde des Volksbank Ligapokals der A-Junioren. Nach dem Sieg im Finale der Hallenkreismeisterschaft der Senioren taten es die Junioren ihren Vereinskameraden gleich und holten sich in einem spannenden Finale gegen die SG Sendenhorst auch den Titel des Ligapokalsiegers. Nach den Vorrundenspielen galt es sich für alle Teams auch hier zunächst in einer von zwei Vierergruppen durchzusetzen und für das Halbfinale zu qualifizieren. In Gruppe A spielten hier zunächst die Teams der SG Sendenhorst, Fortuna Walstedde, Warendorfer SU und SVE Heessen gegeneinander. In Gruppe B traten der TuS Wiescherhöfen, die SG Telgte, die SG Sendenhorst 2 und die Hammer SpVg U 18 an. Nach einem nervösen Beginn und einem 2:2 Unentschieden gegen Fortuna Walstedde steigerte sich die Mannschaft des Gastgebers in das Turnier, siegte in den folgenden Spielen 4:2 gegen die Warendorfer SU und 3:1 gegen Heessen und qualifizierte sich somit als Gruppensieger vor der Warendorfer SU für das Halbfinale.

In der Gruppe B setzte sich die SG Telgte vor dem TuS Wiescherhöfen, der Hammer SpvG und der an diesem Tag chancenlosen Zweitvertretung der SGS durch. Nachdem sich die SG Telgte dann im Halbfinale überraschend deutlich mit 3:1 gegen die Warendorfer SU durchsetzen konnte, traf die SG Sendenhorst im zweiten Halbfinalspiel auf den TuS Wiescherhöfen. Die 1:0 Führung von Finn Wiechens konterte Wiescherhöfen und drehte das Spiel zum 1:2. Aber die SGS spielte sich nun in einen Rausch und zu einer großen Anzahl hochkarätiger Chancen. Mit dem Ausgleichstreffer durch Eyke Linnemann schöpften die Rot-Weißen nun wieder Hoffnung. Und spätestens nach dem Führungstreffer von Noah Jokiel standen die Sendenhorster Anhänger Kopf und jubelten lautstark über den Sieg. Im anschließenden Neunmeterschießen setzte sich Wiescherhöfen mit 2:1 gegen die Warendorfer SU durch.

Auch das Finale ließ sich für die A-Junioren der SGS zunächst gut an. Das Kotzur - Team ging früh durch Tore von Pablo Rooge Gomez und Eyke Linnemann mit 2:0 in Führung. Auch nach dem Anschlusstreffer der Telgter erhöhte Max Schemmann noch einmal zum 3:1. Plötzlich wirkte die SGS aber wie gelähmt, der lange Turniertag machte sich bemerkbar, die Luft war irgendwie raus. Telgte wirkte frischer und glich zunächst zum 3:3 aus. In der fünfminütigen Verlängerung erzielten die Grün-Weißen schließlich den Siegtreffer und jubelten am Ende lautstark über den Triumph.