Die erste Mannschaft, die in der 1. Kreisklasse aufschlägt, startet mit einer fast kompletten neuen Aufstellung. „Wir haben die Mannschaft enorm verjüngt, denn mit Bastian Buxtrup, Malte Lohe, Julia Bothe und Lars Wenning haben wir nun eine sehr junge Mannschaft“, so Tischtennisobmann Thomas Gremm, der nunmehr zusammen mit Hans Weller und Andreas Horstkötter die Erste verlassen hat und in der zweiten Mannschaft in der 2. Kreisklasse spielen wird.

Nach dem im Tischtennissport vorgegebenen Punkte-System (Joola-Rangliste), in dem laufend alle Siege und Niederlagen berücksichtigt werden, haben sich Julia Bothe, Bastian Buxtrup, Malte Lohe Lars Wenning aufgrund der Ergebnisse der Hinrunde und den errungenen Punkten entweder in der ersten Mannschaft festgespielt oder sind von der zweiten Mannschaft in die „Erste“ hochgerückt. „Hierüber sind wir alle sehr erfreut. Es zeigt, dass wir in den vergangenen Jahren eine ganz gute Jugendarbeit geleistet haben“, so die neue Jugendobfrau Henrike Peiler.

Weiterhin die Nummer eins und zwei bilden aber Burkhard Hessing und Frank Frölich, die beide eine sehr gute Vorrunde gespielt haben. „Trotz der Jugend – ohne unsere beiden routinierten Spitzenspieler geht es nicht, beide sind einfach unersetzlich“, so Mannschaftsführer Lars Wenning.

Los geht es für die Rinkerodes Erste mit einem Auswärtsspiel bei Saxonia Münster am 23. Januar.

Die zweite Mannschaft, die in der 2. Kreisklasse eine überragende Hinrunde gespielt hat und punktgleich mit Drensteinfurt den dritten Tabellenplatz belegt, wird nun versuchen, mit den etwas „älteren“ Spielern Thomas Gremm, Hans Weller, Karlheinz Mangels und Andreas Horstkötter, ein in etwa gleich gutes Abschneiden zu erreichen. „Da es aber auch bei uns ohne einen gewissen jugendlichen Elan nicht geht, haben wir uns mit Jessica Schlüter und Sven Peeters verstärkt“, schmunzelt Mannschaftsführer Hans Weller.

Das erste Spiel findet schon heute in eigener Halle gegen den 1. TTC Münster statt.

Die dritte Mannschaft geht in unveränderter Aufstellung in der 3. Kreisklasse an den Start. Die Aufstellung bilden: Oliver Hornert, Verena Papenbrock, Haitham Mansour, Thilo Buxtrup, Martin Klein, Michael Flück, Rene Reckers, Stanislav Lovric, Christine Mentrup, Henrike Peiler, Gunther Albrecht, Anna-Lena Grabbe, Thorsten Mentrup und Horst Ehlert. „Wir hoffen, in der Rückrunde oben mitzuspielen“, so Mannschaftsführer Horst Ehlert vor dem Beginn der Rückrunde. Das erste Spiel findet am 16. Januar in Beelen statt.