Die heimischen Fußball-Mannschaften setzen am Wochenende ihre Wintervorbereitung fort. Die A-Liga-Kicker GW Alberslohs empfangen am Samstag (15 Uhr) das Team vom SC BW Ottmarsbocholt. In der Sendenhorster Veka-Arena wird am Sonntag (13 Uhr) Westfalia Vorhelm vorstellig. Und im Rinkeroder Breul treffen um 14.30 Uhr (Sonntag) der SVR und die Reserve von Westfalia Kinderhaus aufeinander. Eine Neuauflage der vierten Pokalrunde findet in der Grevener Schöneflieth statt, wo am Sonntag um 15 Uhr die Bezirksligisten SC Greven 09 und SV Drensteinfurt aufeinandertreffen.

