Die U 13-Juniorinnen Fortuna Walsteddes sind neuer Hallenkreismeister. Nachdem die Nachwuchsfußballerinnen aus dem Lambertusdorf ihr erstes Gruppenspiel gegen Verl noch deutlich mit 0:3 verloren, startete das Team von Übungsleiterin Annika Kuhn und Co-Trainer Martin Mittelberg seine große Aufholjagd. Zwei Siege – 1:0 gegen Neubeckum und 4:0 gegen Lette – bescherten den Fortuninnen einen zweiten Platz in der Gruppe und somit das Ticket ins Halbfinale. Dort schlugen die Walstedderinnen ihre Konkurrentinnen von RW Ahlen in einer hart umkämpften Partie mit 1:0. Im Finale mussten sie dann ein zweites Mal gegen Verl antreten. Beim zweiten Anlauf ging der Fortuna-Nachwuchs mit mehr Schwung in das Duell. Jana Linnebank sorgte früh für die Führung. Katrin Venjakob machte mit dem 2:0 dann den Deckel drauf. „Das war ein gelungenes Wochenende“, freute sich Co-Trainer Mittelberg über den Titelgewinn.