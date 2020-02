Drensteinfurt -

Nur noch ein Pünktchen liegt der SV Drensteinfurt hinter Spitzenreiter SG Bockum-Hövel. Direkt in der ersten Partie nach der Winterpause untermauerten die Stewwerter ihre Aufstiegsambitionen und gewannen den Liga-Gipfel mit 1:0. Eigentlich also sollte im Erlfeld alles in bester Ordnung sein.