Sünninghausen/Drensteinfurt -

So langsam aber sicher kommen die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt wieder in Fahrt. Nachdem Trainer Oliver Logermann an den jüngsten Auftritten seiner Elf deutliche Kritik geübt hatte, zeigte sich der SVD-Verantwortliche nach dem 4:2-Auswärtserfolg bei BW Sünninghausen zufrieden.