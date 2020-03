Dieser Umstand ist durchaus überraschend, denn die Rinkeroder sind personell nach wie vor stark eingeschränkt. Nur neun Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft standen Jungfermann zur Verfügung. Altherren-Torwart Uwe Dutkiewitz musste zwischen die Pfosten, auf dem Feld gesellten sich einige Akteure der Reserve hinzu. „Die Jungs haben das super gemacht“, lobte Jungfermann seine Aushilfskräfte. Am 0:1 konnten diese allerdings wenig ausrichten. Als Dutkiewitz nach einem Abspielfehler in der Hintermannschaft eingreifen musste, entschied der Unparteiische auf Elfmeter (25.). Auch nach dem 0:1 steckte der SVR nicht auf. Kurz nach dem Seitenwechsel bekam Stefanos Vasilaras den Ball völlig überraschend an den Fuß. Er scheiterte freistehend am Gästetorhüter. „Wenn wir da den Ausgleich erzielen, läuft die Partie vielleicht anders“, sagt Jungfermann. Das 0:2 fiel nach einer Ecke – per Eigentor (53.). Der SVR-Coach handelte, brachte den dritten Stürmer und setzte damit voll auf Risiko. Tatsächlich erspielte sich seine Elf einige Chancen; unter anderem setzte Grünhagel den Ball an die Latte. Das 0:3 war dann nur noch für die Statistiker relevant. „Ich muss vor dieser Mannschaft meinen Hut ziehen. Egal, wer auf dem Platz stand, jeder hat seine Leistung gebracht und alles gegeben“, sagte Jungfermann.SVR:Dutkiewitz – Vogt, Bertels, Somaskantharjan, Overesch (66. Stückmann), Rottmann (86. Nollmann), Kreimer, Grünhagel, Jakab, Vasilaras, Aksu.Tore:0:1 Bussmann (25./FE), 0:2 Rottmann (53./ET), 0:3 Rückel (84.).

