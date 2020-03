Sendenhorst bittet Handorf zur Spätschicht

Sendenhorst -

Von langer Hand geplant war die Verlegung der Spiels zwischen der SG Sendenhorst und dem TSV Handorf am Sonntag nicht. Aber die Grippewelle überrollte die Münsteraner Gäste in der vergangenen Woche und so erreichte die Bitte der Handorfer SG-Trainer Florian Kraus zur Wochenmitte. Ein Nachholtermin war zwischen beiden Übungsleitern schnell vereinbart, beide Teams treffen nun bereits Donnerstagabend um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der SG aufeinander.