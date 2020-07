SG Sendenhorst ist bereit für den Tag X

Der Verband hat sich dafür entschieden, die Spielzeit 2020/2021 in zwei Staffeln mit jeweils neun Mannschaften auszutragen. Gegner der SG Sendenhorst sind DJK Eintracht Coesfeld , SC Westfalia Kinderhaus II, HSG Gremmendorf-Angelmodde, BSV Roxel, HSG Preußen/Borussia Münster, DJK Eintracht Hiltrup, ASV Senden II sowie die Reserve TV Friesen Telgtes. Zum Auftakt am 3. Oktober erwartet das Team von Trainer Thorsten Szymanski die HSG aus Münster in der St. Martin-Halle (19.15 Uhr).

SG startet mit einem Heimspiel

Der Übungsleiter geht bei der SG in sein zweites Jahr. Seine Premierensaison hatte er sich freilich etwas anders vorgestellt. Nachdem das Spiel seiner Sieben nach und nach klare Konturen annahm, sich das Mannschaftsgefüge festigte, folgte der Saisonabbruch. „Obwohl das die einzig richtige Entscheidung war, war das aus sportlicher Sicht bitter. Wir hatten uns technisch und taktisch sehr gut entwickelt und bis auf Ochtrup alle Mannschaften von oben gespielt. Nach einer Phase mit Verletzungspech gelang es uns, wieder Fuß zu fassen. Ich bin sicher, wir hätten in der Tabelle noch einige Plätze klettern und die Saison positiver gestalten können“, blickt der Übungsleiter zurück.

Seit einigen Wochen bittet der Coach seine Spieler unter freiem Himmel zum Training. Kraft- und Konditionseinheiten stehen auf dem Programm. „Ich muss gestehen, dass sich alles noch etwas komisch anfühlt. Derzeit gehen die Infektionszahlen wieder hoch, es droht, eine zweite Welle der Corona-Pandemie“, wir beobachten das mit Sorge. „Draußen können wir ausreichend Abstand halten. Wenn es einen der Jungs erwischen würde, wären wir alle raus – das will ich unbedingt vermeiden.“

Bedenken vor dem Training in der Halle

Mit Blick auf Oktober wird er seiner Mannschaft ab kommender Woche eine Pause gönnen, ehe er Mitte/Ende August in die intensive Phase der Saisonvorbereitung einsteigt. „Es gibt einige Trainer, die bis Anfang Oktober jetzt schon durchtrainieren. Das halte ich für schwierig. Es ist fast unmöglich über so einen langen Zeitraum die Freude auf die Saison hochzuhalten. Ich bin ein großer Freund davon, eine etwas verkürzte und dafür intensive Vorbereitung zu bestreiten“, sagt Szymanski. Natürlich stünden dann auch wieder Einheiten in der Halle auf dem Trainingsplan. „Noch ist mir nicht wohl bei dem Gedanken. Handball ist halt Kontaktsport – ich mag mir aber nicht vorstellen, dass sich einer von uns beim gemeinsamen Training ansteckt. Aber klar: Irgendwann müssen wir damit anfangen, sonst haben wir einen Wettbewerbsnachteil“, sagt er.

Antoni und Schertl steigern Durchschlagskraft

Das Team wird weitestgehend beisammen bleiben. Carsten Bernstein, Philipp Frenz und Johannes Funke werden ihre Schuhe an den Nagel hängen. Neu hinzu kommen der Linksaußen Lucca Antoni (ASV Hamm II) und Rückraumspieler Moritz Schertl (Ahlener SG II). „Beides sind für ihr Alter sehr erfahrene Spieler. Durch ihre Größe verschaffen sie uns noch mehr Handlungshöhe und Durchschlagskraft im Angriff“, sagt Szymanski, der sich über die neue Vielfalt im Kader freut. „Wenn Jannik nach seinem Kreuzbandriss zurück ist, haben wir glaube ich mit den alten und neuen Spielern in Summe sehr gute Karten.“

Mit Blick auf den zweigleisigen Spielmodus und einige unbekannte Gegner wagt der SG-Übungsleiter zwar nur vorsichtige Prognosen, peilt aber einen Platz in der Aufstiegsrelegation an (Platz eins bis vier). „Es ist immer schwierig in solch einer neuen Situation konkrete Ziele zu formulieren. Ich glaube aber, dass wir die Qualität dazu haben.“