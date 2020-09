Natürlich freue er sich sehr auf die Aufgabe im Breul. Die Arbeit mit den Spielern bereite ihm und seinem Co-Trainer Jörg Raabe-Staljan viel Freude.

„Wir hatten immer viele Leute im Training. Urlaubsbedingt haben hier und dort mal einige gefehlt – wir haben aber solide arbeiten können“, sagt Kuscheln. Mit Ausnahme der 0:8-Niederlage gegen den ambitionierten Bezirksligisten Borussia Münster sei er mit den Testspielresultaten zufrieden. „Wir haben viele junge Spieler eingesetzt, damit sie sich an die Spielklasse gewöhnen können. Ich hätte zwar gerne auch den ein oder anderen Leistungsträger mehr an Bord gehabt – aber ich glaube auch so haben wir einiges gelernt.“ Wie schon in der vergangenen Spielzeit mangelte es hier und dort an offensiver Durchschlagskraft ( Kuschel : „Hätte gern das ein oder andere Tor mehr gesehen“), der Fokus aber lag ohnehin zunächst auf der Defensive. „Wir wollen hinten gut und kompakt stehen – an der Offensive werden wir in den kommenden Wochen sicher vermehrt arbeiten“, sagt der 38-Jährige. „So eine Saison ist ein Prozess, da muss man sich auch etwas Zeit geben.“

Zum Auftakt (Sonntag, 15.30 Uhr) erwartet der SVR Davaria Davensberg. „Ein spielstarker Gegner – wir werden dennoch versuchen, unser eigenes Spiel durchzudrucken“, verspricht Kuschel.